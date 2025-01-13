Этот рейтинг от Global Firepower в ВСУ назвали "смешным". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина.

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Кто попал в десятку сильнейших армий мира

Авторы рейтинга Global Firepower отмечают, что учитывали численность армии, вооружение, в частности, ядерный потенциал, а также население, географическое расположение и стратегические ресурсы.

"Очередной смешной рейтинг самых мощных армий мира, где Украина занимает 20 место. После Индонезии, Египта и Пакистана... Чем руководствуются все эти "эксперты" по составлению рейтингов, сложно понять", – написал Жорин.

Военный отметил, что рейтинг логично было бы составлять по принципу опыта ведения современной войны, который есть только у двух армий мира. А также вообще не учитывать фактор наличия ядерного оружия.

Рейтинг армий мира / Фото Global Firepower

Авторы рейтинга высоко оценили Украину по численности армии, мобилизационным резервом, наличием наземной техники, авиации и систем ПВО. Но недостатком украинского войска они назвали отсутствие полноценного военно-морского флота, ограниченную протяженность границ и недостаток собственных нефтяных ресурсов.

В первую десятку рейтинга попали США, Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия.