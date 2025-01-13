Цей рейтинг від Global Firepower у ЗСУ назвали "смішним". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна.

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Хто потрапив до десятки найсильніших армій світу

Автори рейтингу Global Firepower зазначають, що враховували чисельність армії, озброєння, зокрема, ядерний потенціал, а також населення, географічне розташування та стратегічні ресурси.

"Черговий смішний рейтинг найпотужніших армій світу, де Україна займає 20 місце. Після Індонезії, Єгипту і Пакистану… Чим керуються всі ці "експерти" по складанню рейтингів, складно зрозуміти", – написав Жорін.

Військовий наголосив, що рейтингу логічно було б укладати за принципом досвіду ведення сучасної війни, який є лише у двох армій світу. А також взагалі не враховувати фактор наявності ядерної зброї.

Рейтинг армій світу / Фото Global Firepower

Автори рейтингу високо оцінили Україну за чисельністю армії, мобілізаційним резервом, наявністю наземної техніки, авіації та систем ППО. Але недоліком українського війська вони назвали відсутність повноцінного військово-морського флоту, обмежену протяжність кордонів та нестачу власних нафтових ресурсів.

У першу десятку рейтингу потрапили США, Росія, Китай, Індія, Південна Корея, Велика Британія, Франція, Японія, Туреччина та Італія.