Рейтинг Трампа самый низкий среди президентов США за последние 70 лет: чем недовольны избиратели

В США были проведены общественные опросы накануне 100 дней президентства Трампа. Результаты показали, что популярность американского лидера среди избирателей снизилась.

Представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский в разговоре с 24 Каналом отметил, что раньше на Соединенные Штаты мир смотрел как на сильную экономику и армию, теперь из-за действий Трампа неизвестно, в каком состоянии они останутся до конца его президентской каденции.

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Что уменьшило влияние США в мире?

Результаты недавнего опроса, которое провел институт Ipsos, констатируют, что только 42% респондентов дали положительную оценку деятельности Трампа. В день его инаугурации рейтинг одобрения составлял 47%.

Рейтинг Трампа самый низкий среди президентов США за последние 70 лет, он ниже, чем во время его прошлой каденции. Избиратели не поддерживают планы Трампа, в частности депортацию детей, задержание через федеральных агентов студентов, депортации вне судебных дел,

– озвучил Добрянский.

По его словам, американские избиратели голосовали за сильную политику в отношении иммиграции, но на самом деле не хотели увидеть ту политику, которая происходит сегодня. Представитель Украинского конгресса Америки отметил, что экономическое состояние США – не провал, но осенью прогнозируется рецессия, продолжают расти цены на товары. Он также отметил, что торговая война Трампа против всех американских союзников и других стран уменьшила влияние США в мире.

К сведению! 28 апреля в Конгрессе инициировали импичмент Трампа. Впервые против него объявили импичмент в 2019 году. В 2021 году Палата представителей Конгресса снова инициировала импичмент Трампу за месяц до окончания его президентских полномочий.

Отметим, что американский президент отреагировал на падение своего рейтинга и заявил, что это фейковые новости и что его администрация прекрасно справляется со своей работой.