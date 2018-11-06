"Рейтинговое голосование" относительно отставки Луценко: кто поддержит заявление генпрокурора

Во вторник, 6 ноября, во время выступления в Верховой Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке. Однако рейтинговое голосование продемонстрировало, что голосов за освобождение Луценко в парламенте вряд ли на собирается.

Поскольку представление на увольнение генерального прокурора, по законодательству, в Совет вносит президент, голосование во вторник в обед юридической силы не имело, однако могло продемонстрировать, есть ли в зале достаточное количество голосов для отставки Луценко.

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Кнопку "За" в рейтинговом голосовании нажало 38 нардепов, против – 110, воздержались 11 еще 173 не голосовали.

Во фракции БПП "за" проголосовали Мустафа Найем, Светлана Залищук и Наталья Новак; в "Народном Фронте" – Юрий Тимошенко и Виктор Романюк. Среди депутатов "Объединение "Самопомич" поддержали заявление Луценко Олег Березюк, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Ярослав Маркевич, Александр Опанасенко, Татьяна Острикова, Тарас Пастух, Ирина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Ирина Сисоенко, Егор Соболев и Елена Сотник . В "Батькивщине" "за" проголосовали Сергей Власенко, Вадим Ивченко, Иван Кириленко, Александра Кужель, Игорь Луценко, Алексей Рябчин, Сергей Соболев, Юлия Тимошенко и Алена Шкрум.

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Еще 11 голосов "за" было среди внефракционных – Юрий Бублик, Юрий Деревянко, Андрей Ильенко, Павел Кишкар, Виктор Кривенко, Юрий Левченко, Александр Марченко, Олег Осуховский, Владимир Парасюк, Олег Петренко и Виктор Чумак.