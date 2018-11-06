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      "Рейтингове голосування" щодо відставка Луценка: хто підтримає заяву генпрокурора

      192 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / glavcom.ua

      У вівторок, 6 листопада, під час виступу у Верховій Раді Генеральний прокурор Юрія Луценко заявив, що подає заяву про відставку. Однак рейтингове голосування продемонструвало, що голосів за звільнення Луценка в парламенті навряд чи на збирається.

      Оскільки подання на звільнення генерального прокурора, за законодавством, до Ради вносить президент, голосування у вівторок в обід юридичної сили не мало, однак могло продемонструвати, чи є в залі достатня кількість голосів для відставки Луценка.

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      Кнопку "За" в рейтинговому голосуванні натисло 38 нардепів, проти – 110, утримались 11, ще 173 не голосувало.

      У фракції БПП "за" проголосували Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Наталія Новак; у "Народному Фронті" – Юрій Тимошенко та Віктор Романюк. Серед депутатів "Об'єднання "Самопоміч" підтримали заяву Луценка Олег Березюк, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Ярослав Маркевич, Олександр Опанасенко, Тетяна Острікова, Тарас Пастух, Ірина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Ірина Сисоєнко, Єгор Соболєв та Олена Сотник. У "Батьківщині" "за" проголосували Сергій Власенко, Вадим Івченко, Іван Кириленко, Олександра Кужель, Ігор Луценко, Олексій Рябчин, Сергій Соболєв, Юлія Тимошенко та Альона Шкрум.

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      Ще 11 голосів "за" було серед позафракційних – Юрій Бублик, Юрій Дерев'янко, Андрій Іллєнко, Павло Кишкар, Віктор Кривенко, Юрій Левченко, Олександр Марченко, Олег Осуховський, Володимир Парасюк, Олег Петренко та Віктор Чумак.

       

       
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
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