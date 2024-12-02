Россияне уже у реки Оскол: боец ВСУ описал действия врага на Купянском направлении

Армия оккупантов имели цель до начала ноября полностью занять левый берег реки Оскол на Харьковщине и закрепиться там. Однако им это не удалось и они продолжают боевые действия для дальнейшего форсирования реки.

Пока максимум, что сделали россияне – привлекли диверсионные группы для пересечения реки. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, отметив, что в районе Кругляковки враг дошел до воды, где продолжаются активные боевые действия.

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Действия врага на Купянском направлении

Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр сейчас работает на двух направлениях – населенные пункты Глубокое, Липцы, что на севере Харьковской области, и на Купянском направлении.

На последнем украинские военные имеют неизменную задачу – удержать левый берег реки Оскол и нанести максимальное поражение оккупационным войскам.

У врага была задача до 1 ноября полностью занять левый берег и готовиться к форсированию реки Оскол. Они это не осуществили,

– подчеркнул Маляревич.

Заместитель командира объяснил, что форсирование – это процесс переправы через реку, налаживание патонных переправ, обеспечение контингента на другом берегу.

Ситуация возле реки Оскол: смотрите на карте

Был случай с российской ДРГ возле населенного пункта Двуречная, группа из 30 человек на лодках перебросили канаты на самом узком русле реки (40 метров). Сейчас продолжается операция по зачистке этой территории.

Южнее Купянска, то есть Кругляковка, враг дошел до реки Оскол, но эту территорию мы называем серой зоной. За Кругляковку сейчас идут бои,

– отметил Маляревич.

К слову, в ночь на 1 декабря аналитики Deep State выложили сообщение о продвижении врага на Харьковщине, а именно о форсировании реки Оскол возле Масютовки.