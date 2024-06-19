Китай может получить доступ к Японскому морю: на подходе переговоры с Россией и КНДР

Китай, Россия и Северная Корея планируют начать переговоры о разрешении на навигацию суден через реку Туманную. Это может иметь значительные последствия для безопасности Японии, ведь Пекин получит доступ к Японскому морю.

Река Туманная течет вдоль границы Китая и Северной Кореи, а также России. Затем она впадает в Японское море. Кремлю нужна эта договоренность, чтобы заручиться большей поддержкой Пекина и Пхеньяна по войне в Украине.

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Судьба реки Туманной в руках России, Китая и КНДР

Сейчас китайские суда могут свободно плавать по реке только до села Фанчжуань, на востоке провинции Цзилинь. Далее для прохода 15-километрового участка до Японского моря требуется разрешение от России и Северной Кореи.

7-метровый мост, построенный на реке еще во времена Советского Союза, блокирует проход для больших судов.

В совместном заявлении после недавнего саммита главари Китая и России – Си Цзиньпин и Владимир Путин – отметили необходимость "конструктивного диалога" с Северной Кореей по реке Туманной.

Где протекает река Туманная: смотрите на карте от Google maps

Исторически Китай владел этой территорией до 1860-х годов, когда ее захватила Российская империя. Пекин неоднократно призывал Россию и Северную Корею позволить своим судам плавать в Японское море, предлагая создание специальной экономической зоны вдоль реки.

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В последнее время Россия начала менять свое отношение к этой идее из-за роста зависимости от Китая в торговле. Особенно – после западных санкций из-за вторжения в Украину в 2022 году. Кроме того, увеличился экспорт энергии в Китай и импорт электронных компонентов и автомобилей.