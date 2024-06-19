Річка Туманна тече вздовж кордону Китаю та Північної Кореї, а також Росії. Потім вона впадає в Японське море. Кремлю потрібна ця домовленість, аби заручитися більшої підтримкою Пекіна та Пхеньяна щодо війни в Україні.

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Доля ріки Туманної в руках Росії, Китаю та КНДР

Наразі китайські судна можуть вільно плавати по річці лише до села Фанчжуань, на сході провінції Цзілінь. Далі для проходу 15-кілометрової ділянки до Японського моря потрібен дозвіл від Росії та Північної Кореї.

Зверніть увагу! 7-метровий міст, збудований на річці ще в часи Радянського Союзу, блокує прохід для більших суден.

У спільній заяві після нещодавнього саміту ватажки Китаю та Росії – Сі Цзіньпін та Владімір Путін – наголосили на необхідності "конструктивного діалогу" з Північною Кореєю щодо річки Туманної.

Де протікає річка Туманна: дивіться на карті від Google maps

Історично Китай володів цією територією до 1860-х років, коли її захопила Російська імперія. Пекін неодноразово закликав Росію та Північну Корею дозволити своїм суднам плавати до Японського моря, пропонуючи створення спеціальної економічної зони вздовж річки.

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Останнім часом Росія почала змінювати своє ставлення до цієї ідеї через зростання залежності від Китаю у торгівлі. Особливо – після західних санкцій через вторгнення в Україну у 2022 році. Крім того, збільшився експорт енергії до Китаю та імпорт електронних компонентів та автомобілів.