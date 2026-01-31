Укр Рус
Новости Украины Во Львове супермаркеты и аптеки призвали иметь двухнедельный запас товаров: к чему готовиться
31 января, 08:09
Во Львове супермаркеты и аптеки призвали иметь двухнедельный запас товаров: к чему готовиться

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Львовский горсовет рекомендовал супермаркетам и аптекам иметь двухнедельный запас товаров из-за возможных чрезвычайных ситуаций.
  • Магазины должны иметь генераторы, топливо, стабильную логистику и запасы продуктов, чтобы быть готовыми к автономной работе при отключениях света и тепла.

В четверг, 30 января, во время заседания исполкома Львовского городского совета приняли решение о подготовке супермаркетов и аптечных сетей общины к работе в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Бизнесу рекомендуют обеспечить двухнедельный запас товаров первой необходимости и альтернативные источники питания.

Город готовится к автономной работе в случае блэкаута. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Почему мэрия дала такую рекомендацию?

Как сообщила директор департамента экономического развития Львовского горсовета Инна Свистун, в случае длительных отключений света и тепла торговые заведения должны быть готовы работать автономно.

По ее словам, речь идет о наличии генераторов, горючего минимум на две недели, стабильную логистику и необходимые запасы продуктов и товаров первой необходимости – в частности хлеба, воды, средств гигиены и детского питания. Также важно, чтобы в случае необходимости покупатели могли рассчитываться наличными.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко отметил, что решение исполкома должны довести до всех городских институтов. По его словам, сейчас городские службы работают в усиленном режиме, а ключевой задачей является максимальная координация между всеми структурами.

В горсовете отметили, что Львов готовится к различным сценариям и стремится обеспечить бесперебойную работу критически важных сервисов даже в сложных условиях.

Что известно об энергетическом перемирии?

  • 29 января Дональд Трамп заявил, что недавно он договорился с Владимиром Путиным о временном прекращении огня на неделю, пока в Украине будут сильные морозы. По словам американского лидера, российский диктатор якобы на это согласился.

  • Владимир Зеленский подтвердил, что ночью 30 января Россия не осуществляла ударов по энергетической инфраструктуре. Россия переориентировала удары на логистические объекты и обычные застройки.

  • Он также добавил, что отсчет энергетического перемирия начался в ночь на 30 января, и Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергообъектам. Однако, несмотря на перемирие, были атаки на Донецкую область, где поражена газовая инфраструктура, и удары по другим регионам, в частности Харьковской и Днепропетровской областях.