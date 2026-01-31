Во Львове супермаркеты и аптеки призвали иметь двухнедельный запас товаров: к чему готовиться
- Львовский горсовет рекомендовал супермаркетам и аптекам иметь двухнедельный запас товаров из-за возможных чрезвычайных ситуаций.
- Магазины должны иметь генераторы, топливо, стабильную логистику и запасы продуктов, чтобы быть готовыми к автономной работе при отключениях света и тепла.
В четверг, 30 января, во время заседания исполкома Львовского городского совета приняли решение о подготовке супермаркетов и аптечных сетей общины к работе в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Бизнесу рекомендуют обеспечить двухнедельный запас товаров первой необходимости и альтернативные источники питания.
Город готовится к автономной работе в случае блэкаута. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Почему мэрия дала такую рекомендацию?
Как сообщила директор департамента экономического развития Львовского горсовета Инна Свистун, в случае длительных отключений света и тепла торговые заведения должны быть готовы работать автономно.
По ее словам, речь идет о наличии генераторов, горючего минимум на две недели, стабильную логистику и необходимые запасы продуктов и товаров первой необходимости – в частности хлеба, воды, средств гигиены и детского питания. Также важно, чтобы в случае необходимости покупатели могли рассчитываться наличными.
Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко отметил, что решение исполкома должны довести до всех городских институтов. По его словам, сейчас городские службы работают в усиленном режиме, а ключевой задачей является максимальная координация между всеми структурами.
В горсовете отметили, что Львов готовится к различным сценариям и стремится обеспечить бесперебойную работу критически важных сервисов даже в сложных условиях.
Что известно об энергетическом перемирии?
29 января Дональд Трамп заявил, что недавно он договорился с Владимиром Путиным о временном прекращении огня на неделю, пока в Украине будут сильные морозы. По словам американского лидера, российский диктатор якобы на это согласился.
Владимир Зеленский подтвердил, что ночью 30 января Россия не осуществляла ударов по энергетической инфраструктуре. Россия переориентировала удары на логистические объекты и обычные застройки.
Он также добавил, что отсчет энергетического перемирия начался в ночь на 30 января, и Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергообъектам. Однако, несмотря на перемирие, были атаки на Донецкую область, где поражена газовая инфраструктура, и удары по другим регионам, в частности Харьковской и Днепропетровской областях.