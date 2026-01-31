Місто готується до автономної роботи у разі блекауту. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Чому мерія дала таку рекомендацію?

Як повідомила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун, у разі тривалих відключень світла та тепла торгівельні заклади мають бути готові працювати автономно.

За її словами, йдеться про наявність генераторів, пального щонайменше на два тижні, стабільну логістику та необхідні запаси продуктів і товарів першої потреби – зокрема хліба, води, засобів гігієни та дитячого харчування. Також важливо, щоб у разі потреби покупці могли розраховуватись готівкою.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив, що рішення виконкому мають довести до всіх міських інституцій. За його словами, наразі міські служби працюють у посиленому режимі, а ключовим завданням є максимальна координація між усіма структурами.

У міськраді зазначили, що Львів готується до різних сценаріїв і прагне забезпечити безперебійну роботу критично важливих сервісів навіть у складних умовах.

