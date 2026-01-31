Город готовится к автономной работе в случае блэкаута. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Почему мэрия дала такую рекомендацию?

Как сообщила директор департамента экономического развития Львовского горсовета Инна Свистун, в случае длительных отключений света и тепла торговые заведения должны быть готовы работать автономно.

По ее словам, речь идет о наличии генераторов, горючего минимум на две недели, стабильную логистику и необходимые запасы продуктов и товаров первой необходимости – в частности хлеба, воды, средств гигиены и детского питания. Также важно, чтобы в случае необходимости покупатели могли рассчитываться наличными.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко отметил, что решение исполкома должны довести до всех городских институтов. По его словам, сейчас городские службы работают в усиленном режиме, а ключевой задачей является максимальная координация между всеми структурами.

В горсовете отметили, что Львов готовится к различным сценариям и стремится обеспечить бесперебойную работу критически важных сервисов даже в сложных условиях.

