Город готовится к автономной работе в случае блэкаута. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Смотрите также На Закарпатье 17 населенных пунктов могут остаться без газа: что произошло
Почему мэрия дала такую рекомендацию?
Как сообщила директор департамента экономического развития Львовского горсовета Инна Свистун, в случае длительных отключений света и тепла торговые заведения должны быть готовы работать автономно.
По ее словам, речь идет о наличии генераторов, горючего минимум на две недели, стабильную логистику и необходимые запасы продуктов и товаров первой необходимости – в частности хлеба, воды, средств гигиены и детского питания. Также важно, чтобы в случае необходимости покупатели могли рассчитываться наличными.
Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко отметил, что решение исполкома должны довести до всех городских институтов. По его словам, сейчас городские службы работают в усиленном режиме, а ключевой задачей является максимальная координация между всеми структурами.
В горсовете отметили, что Львов готовится к различным сценариям и стремится обеспечить бесперебойную работу критически важных сервисов даже в сложных условиях.
Что известно об энергетическом перемирии?
29 января Дональд Трамп заявил, что недавно он договорился с Владимиром Путиным о временном прекращении огня на неделю, пока в Украине будут сильные морозы. По словам американского лидера, российский диктатор якобы на это согласился.
Владимир Зеленский подтвердил, что ночью 30 января Россия не осуществляла ударов по энергетической инфраструктуре. Россия переориентировала удары на логистические объекты и обычные застройки.
Он также добавил, что отсчет энергетического перемирия начался в ночь на 30 января, и Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергообъектам. Однако, несмотря на перемирие, были атаки на Донецкую область, где поражена газовая инфраструктура, и удары по другим регионам, в частности Харьковской и Днепропетровской областях.