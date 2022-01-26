Рекомендации покинуть Украину не означают, что Россия нападет, – Блинкен
Источник:Госдеп США
США дали своим гражданам рекомендации покинуть Украину. Однако это якобы не означает, что Россия вскоре начнет вторжение.
Посольство США в Киеве продолжает работать. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.
К теме В посольстве США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину
Рекомендации американцам покинуть Украину не означают, что США уверены, что Россия начнет вторжение,
– сказал Блинкен.
Однако он заметил, что США готовы к любым действиям со стороны Москвы. Поэтому Америка согласовывает с союзниками "суровые экономические шаги" против Кремля.
Что этому предшествовало
Посольство США в Украине порекомендовало американцам покинуть территорию Украины. Такое предупреждение сделали на фоне угрозы нападения России. Отмечали, что ситуация может ухудшиться в любой момент.
США рекомендовали гражданам выбрать "коммерческие или другие частные транспортные средства".Обратите внимание! Япония тоже призвала своих граждан покинуть Украину. В МИД сообщили, что к ним поступила информация об опасности, поэтому и рекомендуют отменить поездки.
Эвакуация дипломатов
На фоне угроз ряд стран приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов. Однако многие государства заявили, что не собираются эвакуировать представителей своих дипломатических представительств.
В Белом доме подчеркнули, что США позволяют своим дипломатам покинуть Украину по желанию. Однако об организованной эвакуации пока не говорят.
Кстати – почему дипломаты США и Британии покидают Украину? Теории заговора: