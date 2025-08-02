Всемирная метеорологическая организация (ВМО) установила новый мировой рекорд самой длинной зафиксированной вспышки молнии. Ее длина достигла 829 километров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

Смотрите также Сильная жара или дожди, грозы и похолодание вплоть до заморозков: какой будет погода в августе – интервью

Что известно о мировом рекорде молнии?

Рекорд зафиксировали во время мощной грозы в октябре 2017 года на территории США: молния протянулась от восточного Техаса до района города Канзас-Сити. Для сравнения, это примерно такое же расстояние, как между Парижем и Венецией в Европе.

Длина вспышки достигла 829 километров. Этот рекорд был официально признан Комитетом по вопросам погодных и климатических экстремумов ВМО, который ведет учет экстремальных погодных событий в мире.

Новый рекорд превысил предыдущий, зафиксированный в апреле 2020 года, на 61 километр. Тогда молния прошла 768 километров над южными штатами США.

Измерение осуществлялось с помощью современных спутниковых технологий, в частности используя данные спутника NOAA GOES-16. Погрешность признанного показателя составляет ±8 километров.

Подобные мегавспышки – не только удивительное природное явление, но и серьезная опасность, что ежегодно уносит человеческие жизни. Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло отметила, что они могут представлять значительную угрозу для авиации и вызывать масштабные лесные пожары. Именно поэтому наблюдение за молниями является частью международной инициативы "Раннее предупреждение для всех".