Эксперт: Неделя стала рекордной по атакам дронов СБУ на нефтегазовые объекты врага

Эта неделя стала рекордной по атакам дронов СБУ на НПЗ и нефтебазы россиян.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт отмечает, что Служба Безопасности наращивает темпы в уничтожении нефтегазовой инфраструктуры врага.

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К четырем горящим нефтебазам в начале недели, позже присоединились три подбитых НПЗ. Россияне ожидали новых ударов по нефтебазам и НПЗ. Не могли не ожидать. Но интенсивность наших ударов уже не дает возможности врагу эффективно защитить свои объекты,

– подчеркивает Голобуцкий.

Политолог отмечает, что кроме работы по подрыву экономики страны-бензоколонки, есть и прилеты наших дронов и по сугубо военным объектам на территории России.

"На этой неделе "хлопок" от СБУ посетила полигон 167-го учебного центра в Ейске, где расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. Каким будет результат этого удара? "Шахеды" к нам прилетать не перестанут, но удары по Ейску на время снизят возможности россиян по их запуску", – акцентирует эксперт.

СБУ и другие силы обороны ввели против россии свои "дроновые санкции". Западная пресса пишет, что удары дронов влияют на экономику врага сильнее санкций Запада. Именно перенос войны на территорию рф – крайне положительный для нас фактор. А наращивание интенсивности ударов – не только экономически бьет по рф, а и заставляет ее жителей задавать не удобные вопросы,

– резюмирует Голобуцкий.

Напомним ранее стало известно, что за последнюю неделю дроны СБУ взорвали 4 крупные нефтебазы ( в Ростовской и Тамбовской областях, а также в Адыгее) и 3 НПЗ (Афипский, Ильский, Краснодарский) на территории России.