Рекордные деньги – для украинских депутатов: кто финансирует народных избранников

Еще 2 года назад состоялась первая встреча без 5 минут депутатов от фракции "Слуга народа" в самом дорогом санатории Трускавца. Номер там стоил от 3500 гривен в сутки.

Тогда "Зе-команда" потратила 10 миллионов гривен. На этот раз на выездном заседании в Трускавце бюджет, уверяют, будет скромнее.

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По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, депутаты будут селиться за свой счет. Кто-то даже с семьями планирует выехать.

Подобные мероприятия, как отмечают политологи, часто финансируют богатые люди. Те, против кого якобы борются сами депутаты.

На таких отдельных встречах все равно находится какой-то олигарх, который дает деньги,

– отметил политический эксперт Игорь Чаленко.

Кроме проживания, есть и другие расходы. Например, аренда помещений для встреч, обучение, обеды и организация гала-ужина. "Это будут партийные деньги, которые мы будем показывать в нашем отчете", – подчеркнул заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

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Депутаты могут не подавать отчеты

Хотя отчеты и, соответственно, кто платит, неизвестно когда можно увидеть. Ведь на время карантина, который действует уже более 1,5 года, депутаты позволили себе не представлять партийные отчеты.

Этим удачно пользуются. Поэтому, например, мы до сих пор не знаем, где брали партии деньги на местные выборы или как финансировали другие нескромные мероприятия. Карантин и сообразительность пригодилась депутатам, которые уже имели проблемы с отчетами.

Мы видели большие проблемы с партией "Голос", когда фактически замораживались счета. Видели вопрос, когда накладываются штрафы за отчетность "Слуги народа". Игорь Чаленко Политический эксперт

Ведь за ложь в отчете предусмотрено наказание. За не поданный отчет – штраф 5000 гривен. "Недостоверные сведения в отчете – то есть партия где-то сознательно солгала. Тогда это как политическая коррупция, уголовная ответственность, то есть можно попасть в тюрьму", – пояснил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

За чьи деньги живут партии

Парламентские партии живут целом за счет двух источников. Это взносы и государственное финансирование. Его получат те партии, которые прошли в парламент. Чем больше фракция – тем больше денег. За гендерную сбалансированность политические силы получат дополнительные деньги.

Парламентские партии преимущественно живут за счет государственного бюджета. То есть те деньги, которые им выплачивают в рамках государственного финансирования. За последние 5 лет в целом парламентские партии потратили более 3 миллиардов гривен,

– отметил гендиректор КИУ Алексей Кошель.

Рекордные деньги – для депутатов

В целом сумма государственного финансирования зависит от минимальной заработной платы. То есть в 2022 году партии получат рекордные деньги.

По подсчетам общественной организации ЧЕСТНО, "Слуга народа" может претендовать на 440 миллионов гривен. Скорее всего, отчеты за расходование этих денег украинцы увидят не скоро. Впрочем, даже если депутаты начнут афишировать расходы, по словам экспертов, все равно законодательство нужно менять.

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Например, запретить покупать рекламу за государственный счет. Ведь 40% из бюджетного поступления идет именно на такую ​​статью. То есть политики фактически выбрасывают наши деньги "на ветер". А могли бы эти деньги потратить на обучение собственных депутатов.