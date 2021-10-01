Тоді "Зе-команда" витратила 10 мільйонів гривень. Цього разу на виїзному засіданні в Трускавці бюджет, запевняють, буде скромнішим.

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За словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, депутати селитимуться своїм коштом. Хтось навіть з родинами планує виїхати.

Подібні заходи, як відзначають політологи, часто фінансують багаті люди. Ті, проти кого начебто борються самі депутати.

На таких окремих зустрічах все одно знаходиться якийсь олігарх, який дає гроші,

– відзначив політичний експерт Ігор Чаленко.

Окрім проживання, є й інші витрати. Наприклад, оренда приміщень для зустрічей, навчання, обіди і організація гала-вечері. "Це будуть партійні гроші, які ми показуватимемо в нашому звіті", – наголосив заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

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Депутати можуть не подавати звіти

Хоча звіту і відповідно, хто сплачує, невідомо коли можна побачити. Адже на час карантину, який діє вже понад 1,5 року, депутати дозволили собі не подавати партійні звіти.

Цим вдало користуються. Тому, наприклад, ми досі не знаємо, де брали партії гроші на місцеві вибори або як фінансували інші нескромні заходи. Карантин і кмітливість стала у пригоді депутатам, які вже мали проблеми зі звітами.

Ми бачили великі проблеми з партією "Голос", коли фактично заморожувалися рахунки. Бачили питання, коли накладаються штрафи за звітність "Слуги народу". Ігор Чаленко Політичний експерт

Адже за брехню у звіті передбачене покарання. За не поданий звіт – штраф 5 тисяч гривень. "Недостовірні відомості у звіті – тобто партія десь свідомо збрехала. Тоді це як політична корупція, кримінальна відповідальність, тобто можна потрапити у в'язницю", – пояснив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

За чиї гроші живуть партії

Парламентські партії живуть загалом коштом двох джерел. Це внески і державне фінансування. Його отримають ті партії, які пройшли у парламент. Чим більша фракція – тим більше грошей. За гендерну збалансованість політичні сили отримають додаткові гроші.

Парламентські партії переважно живуть коштом державного бюджету. Тобто ті гроші, які їм виплачують в межах державного фінансування. За останні 5 років загалом парламентські партії витратили понад 3 мільярди гривень,

– відзначив гендиректор КВУ Олексій Кошель.

Рекордні гроші – для депутатів

Загалом сума державного фінансування залежить від мінімальної заробітної плати. Тобто у 2022 році партії отримають рекордні гроші.

За підрахунками громадської організації ЧЕСНО, "Слуга народу" може претендувати на 440 мільйонів гривень. Найімовірніше, звіту за витрачання цих грошей українці побачать не скоро. Втім навіть якщо депутати почнуть афішувати витрати, за словами експертів, все одно законодавство потрібно змінювати.

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Наприклад, заборонити купувати рекламу за державний кошт. Адже 40% з бюджетного надходження йде саме на таку статтю. Тобто політики фактично викидають наші гроші "на вітер". А могли б ці гроші витратити на навчання власних депутатів.