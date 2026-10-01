Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, сентябрьский показатель ликвидированного личного состава противника оказался на 45,8 % выше по сравнению с январскими цифрами, когда потери составляли 31 710 человек.

В течение текущего года динамика уничтожения живой силы противника демонстрировала постоянный рост, увеличившись на 14 520 человек между первым и первым осенним месяцами.

Стремительный рост потерь врага в течение года

В течение зимне-весеннего периода потери захватчиков колебались от 26 090 человек в феврале до 33 760 в мае. Летом тенденция к увеличению потерь существенно ускорилась: в июне было уничтожено 39 290 человек, в июле – 42 860, а в августе – 42 020 человек.

Военное командование подчеркивает, что такая динамика свидетельствует о полной неспособности руководства оккупационных войск достигать поставленных целей на поле боя.

В то же время приведенные данные подтверждают рост точности и эффективности огневого поражения со стороны украинских подразделений вдоль всей линии боевого столкновения.

Несоизмеримая цена попыток давления

Каждая попытка противника оказать давление на украинские позиции заканчивается для него несоизмеримыми санитарными и безвозвратными потерями.

Более подробная оперативная информация и сводки с фронта опубликованы на официальном сайте Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее мы также писали, что украинские защитникибыли нанесены удары по нескольким важным военным объектам российских сил в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В частности, вблизи Донецка уничтожен объект, где оккупанты хранили, готовили и запускали ударные БПЛА. Возле Покровска был поражен пункт управления дронами, а недалеко от Верхнекаменки – склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в районе Тимошевки в Запорожской области под удар попало место сосредоточения российской техники и вооружения.

В Генштабе также уточнили, что 23 сентября подтверждено уничтожение складов с БПЛА подразделения "Рубикон" вблизи Волновахи в Донецкой области.