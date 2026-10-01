Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, вересневий показник ліквідованого особового складу ворога виявився на 45,8% вищим порівняно із січневими цифрами, коли втрати становили 31 710 осіб.

Протягом поточного року динаміка знешкодження живої сили противника демонструвала постійне зростання, збільшившись на 14 520 осіб між першим та першим осіннім місяцями.

Стрімке зростання втрат ворога протягом року

Упродовж зимово-весняного періоду втрати загарбників коливалися від 26 090 осіб у лютому до 33 760 у травні. Влітку тенденція до збільшення втрат суттєво прискорилася: у червні знешкоджено 39 290 осіб, у липні – 42 860, а в серпні – 42 020 осіб.

Військове командування наголошує, що така динаміка свідчить про повну нездатність керівництва окупаційних військ досягати поставлених цілей на полі бою.

Водночас наведені дані підтверджують зростання точності й ефективності вогневого ураження з боку українських підрозділів уздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Неспівмірні ціни за спроби тиску

Кожна спроба противника тиснути на українські позиції завершується для нього неспівмірними санітарними й безповоротними втратами.

Детальнішу оперативну інформацію та зведення з фронту опубліковано на офіційному сайті Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що українські захисники уразили кілька важливих військових об'єктів російських сил на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

Зокрема, поблизу Донецька знищено об'єкт, де окупанти зберігали, готували та запускали ударні БпЛА. Біля Покровська уражено пункт управління дронами, а неподалік Верхньокам'янки – склад ракетно-артилерійського озброєння. Крім того, в районі Тимошівки на Запоріжжі під удар потрапило місце зосередження російської техніки та озброєння.

У Генштабі також уточнили, що 23 вересня підтверджено знищення складів із БпЛА підрозділу "Рубікон" поблизу Волновахи на Донеччині.