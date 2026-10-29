Самый высокий показатель за месяц: в Генштабе сообщили о рекордных потерях противника

Силы обороны Украины сообщили о рекордных месячных потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 29 октября 2026 года этот показатель достиг почти 50 тысяч человек.

Соответствующие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери понес враг?

По данным Сил обороны Украины, по состоянию на 29 октября общие боевые потери российских войск в живой силе за текущий месяц составляют 49 040 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года, когда потери российской армии составили 48 670 человек. При этом октябрь еще не закончился. До конца месяца остается трое суток, в течение которых показатель может увеличиться.

Потери российской армии в живой силе росли в течение последних месяцев. В частности, в феврале 2026 года они составили 26 090 человек, в сентябре – 46 230, а в октябре по состоянию на 29 число достигли 49 040 человек.

В октябре среднесуточные потери российских войск, по оценке украинской стороны, составляют около 1 750 человек. В Силах обороны отмечают, что это затрудняет пополнение российских подразделений.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 560 российских военнослужащих. Также российская армия потеряла 1 614 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Кроме того, украинские военные уничтожили 272 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 25 артиллерийских систем и 5 боевых бронированных машин.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения общие потери России в личном составе достигли около 1 584 910 человек.