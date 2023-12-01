Рекорды банковской системы и доверие украинцев: интервью со Светланой Рекрут

События после 24 февраля 2022 стали вызовом для многих сфер в Украине, в том числе и для банковской системы. Однако ей удалось не просто выстоять, но и установить рекорды в новых реалиях.

Так, по итогам работы в январе – сентябре 2023 года украинские банки получили 109,9 миллиарда гривен, отмечает 24 Канал. А сумма средств людей на счетах в финучреждениях достигла рекордных 1,1 триллиона гривен.

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Это исторический максимум, который эксперты связывают с тем, что хранить средства в банках сейчас безопаснее, чем дома. О том, как удалось достичь таких показателей, каков уровень доверия украинцев к банкам и как можно вернуть свои средства при банкротстве финучреждения, в интервью 24 Каналу рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

Как банковской системе Украины удалось выстоять после 24 февраля 2022 года

Продолжается второй год полномасштабного вторжения. За это время удалось не только сделать работу банковской системы Украины – она даже в плюсе. Этого не было бы, если бы украинцы не доверяли финансовым учреждениям. Почему у нас наблюдается такой уровень доверия к банкам?

Действительно, украинцы продолжают доверять банкам. Это ярко демонстрируют цифры: если после 24 февраля 2022 сумма вкладов населения составляла 770 миллиардов гривен, то сейчас это более 1,1 триллиона гривен. То есть люди не только не забирают средства со счетов, но и продолжают их накапливать. Почему так сложилось?

Во-первых, очень важный психологический эффект имел то, что не было проблем с доступом к средствам. Именно это сработало в первые дни полномасштабного вторжения. Действительно, были небольшие очереди в банках. Но когда человек приходит и ему отдают вклад, то он будет спокойным и будет понимать, что нет на самом деле необходимости забирать свои деньги немедленно.

Во-вторых, вскоре после начала полномасштабного вторжения по инициативе Президента Украины сумма средств, которую вкладчику возмещает Фонд гарантирования, стала неограниченной. До апреля 2022 года каждому вкладчику в любом банке гарантировался возврат средств на сумме, не превышающей 200 тысяч гривен. Сейчас же, на период военного положения и трех месяцев после Победы, действует норма о полном возмещении. После этого гарантированная сумма составит 600 тысяч гривен, что позволит покрыть нашими гарантиями вклады 99,5% физических лиц.

В-третьих, существенно увеличилось количество межбанковских онлайн-платежей. Это связано, прежде всего, с физической опасностью посещать магазины. Проще стало заказать товар или услугу через интернет.

Украинцы предпочитают хранить деньги на счетах в банках, а не дома / Фото Pexels

Этот комплекс факторов сыграл большую роль в том, что люди и в дальнейшем доверяют финансовым учреждениям. Ведь банковская система доказала, что является стабильной, ликвидной и готовой к работе даже при самых сложных обстоятельствах.

За время полномасштабного вторжения в Украине было ликвидировано 8 банков. Как происходил этот процесс?

Да, с рынка за это время было выведено 8 банков, но только половина из них – по причине неплатежеспособности.

В остальных по решению регулятора были отозваны лицензии либо из-за связанности со страной-агрессором (МР Банк, Проминвестбанк, ликвидированы 25 февраля 2022 года), либо из-за нарушений в сфере финансового мониторинга.

Есть ли какие-то отличия в процедуре ликвидации банков в современных реалиях? К примеру, тех же российских банков?

Вывод двух банков – МР Банка и Проминвестбанка, которые были дочерними структурами российских государственных финансовых учреждений, – Фонд начал уже на второй день полномасштабного вторжения. Именно в те дни Киев находился едва ли не под набольшим давлением.

Несмотря на сложные условия, расчет с вкладчиками мы начали уже в марте 2022 года. На сегодня вкладчикам этих двух банков возмещено почти 1 млрд гривен. Кроме того, кредиторам – юридическим и физическим лицам, на которых не распространяются гарантии Фонда, перечислено 5,5 миллиарда гривен.

Также почти 27 миллиардов гривен – активов этих банков – было вне очереди перечислено в спецфонд Государственного бюджета Украины во исполнение решения СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России, а также соответствующего распоряжения Кабинета Министров. Это одни из первых шагов, когда средства государства, которое начало вторжение, пошли на восстановление Украины, ведь они направлены на компенсацию разрушенного жилья.

В остальном – процедуры стандартные: выплата средств вкладчикам, продажа и управление активами, расчет с кредиторами.

Интервью с директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланой Рекрут: смотрите видео

Как украинцы могут получить средства через Фонд гарантирования

Многих украинцев интересует, возмещение, которое можно получить от Фонда гарантирования, касается только депозитов? Идет ли речь об абсолютно всех средствах человека, которые хранятся в банке?

Возмещаются денежные средства всем вкладчикам – физическим лицам, в том числе ФЛП. Это гарантированные выплаты, которые Фонд осуществляет за счет собственных средств. Например, если у кого-то в банке есть пять счетов, то сумма средств, размещенных на них, и будет выплачена.

Вкладчики получают возмещение независимо от причины вывода банка с рынка. В целом с 24 февраля 2022 года Фонд выплатил 8,8 миллиарда гривен, а за все время своего существования – 104 миллиарда гривен почти 2 миллионам вкладчиков.

Каким образом можно получить возмещение в случае ликвидации банка?

Вкладчик может сам выбрать, как получить гарантированное возмещение. На сегодня есть 3 варианта.

Первый – прийти в отделение одного из банков-агентов.

Второй – воспользоваться опцией дистанционных выплат одного из пяти банков-агентов, которые предоставляют эту услугу. Перечень банков есть на сайте Фонда.

Третий – выбрать услугу "Возврат вкладов" в Дие.

Последняя опция, которая заработала в октябре, является очень распространенной среди украинцев. В приложении Дия требуется:

зайти в раздел "Услуги";

выбрать пункт "Возврат вкладов";

указать неплатежеспособный банк, в котором лицо имело счета;

выбрать карту ЕПоддержка, на которую человек хочет получить средства (а если такой карты нет, то надо ее открыть).

На практике средства засчитываются в течение считанных часов.



Получить возмещение быстро и легко можно с помощью приложения Дия / Фото Unsplash

При этом нет никаких ограничений относительно физического места пребывания вкладчика, поэтому воспользоваться услугой могут и люди, которые находятся за рубежом. Все, что нужно – это смартфон и приложение Дия.

Особенности работы Фонда гарантирования вкладов

В большинстве случаев удается ли юридическим лицам, предприятиям, вернуть свои средства из ликвидируемых банков?

Средства юридических лиц не гарантируются Фондом. В процессе ликвидации банка они становятся его кредиторами, а потому перспективы возврата средств зависят от качества активов, с которыми банк был передан в Фонд. Фонд управляет этими активами, аккумулирует полученные средства – от продажи, от погашения кредитов, от аренды имущества и так далее – и рассчитывается ими с кредиторами банков.

Например, за время полномасштабного вторжения на удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых банков было направлено более 10 миллиардов гривен. Самая большая сумма – почти 6,5 миллиарда гривен – получена от продажи активов. В целом за все время кредиторам банков было перечислено более 66 миллиардов гривен.

Что сегодня продает Фонд?

Все активы, находящиеся на балансе банка, – бывшие отделения, оборудование, автомобили, необслуживаемые кредиты. Все аукционы проходят в системе Prozorro.Продажи – открыто, прозрачно, в режиме онлайн.

Кому может быть интересно приобретение кредита?

Необслуживаемые кредиты интересны покупателям своим залогом. Например, в обеспечение по договору могут быть оформлены объекты недвижимости, оборудование, производственные мощности, приобретенный заемщиком товар – если это потребительский кредит. И покупатель получает право требовать от должника возврата средств или начать процедуру обращения взыскания на залоговое имущество.

Но Фонд заинтересован в том, чтобы должники обслуживали свои кредиты. Мы предлагаем и физическим, и юридическим лицам программу реструктуризации, которая поможет заемщику сохранить свою положительную кредитную историю, а обанкротившемуся банку – вернуть деньги своим клиентам.



Украинский бизнес стремится выполнять свои финансовые обязательства / Pixabay

Есть положительная тенденция, когда все чаще заемщики не пытаются избежать возврата долгов – наоборот стремятся выполнять свои обязательства. Это очень хороший сигнал, который свидетельствует о том, что бизнес планирует работать в Украине и задумывается над тем, что дефолт по кредиту или плохая кредитная история в перспективе могут иметь негативные последствия.

Сейчас государственный бюджет Украины значительным образом зависит от помощи наших зарубежных партнеров. Если эта поддержка уменьшится, сможет ли банковская система устоять? Насколько серьезные вызовы перед ней могут предстать?

В начале полномасштабного вторжения банковская система страны была ликвидна и это позволило ей сохранить стабильность все это время. После 24 февраля 2022 года мы имеем рекордный рост суммы средств физлиц, размещенных в банках. Банки используют эту ситуацию для того, чтобы накапливать подушку безопасности и быть в состоянии противостоять вызовам.

Также Украины имеет достаточно высокий уровень поддержки от иностранных доноров. Для них важно, чтобы страна была платежеспособной, а это невозможно без платежеспособной банковской системы. Поэтому все процессы взаимосвязаны, и сейчас беспокоиться о стабильности работы банковской системы и сохранении средств на счетах нет оснований.