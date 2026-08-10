Как учат стрелять: инструктор "Технолог" об огневой подготовке в Силах специальных операций

Штаб-сержант с позывным "Технолог" – инструктор по огневой подготовке учебного центра Сил специальных операций. Начал службу в 2014 году в качестве разведчика в 8-м полку, впоследствии прошел первый Q-курс в истории украинских ССО.

Сегодня он проводит занятия по базовой общевойсковой подготовке, где многие впервые берут оружие в руки, готовит разведчиков и операторов подразделений специального назначения, а также преподает на Q-курсе.

В интервью "Технолог" рассказывает, почему обучение стрельбе начинается без патронов, как война изменила подготовку и почему меткий выстрел – лишь один из многих навыков, необходимых военному, пишет 24 Канал.

Обучение начинается без патронов

– То есть ваша главная задача – научить метко стрелять?

– Это очень упрощенное представление. Люди часто думают: стрельба – это взял автомат, прицелился, нажал на спусковой крючок. На самом деле это целый комплекс навыков. Сначала идет теория, затем "холостые" тренировки. Человек осваивает оружие, привыкает к движениям, развивает мышечную память.

– Когда новичка можно допускать к стрельбе?

– Когда он безопасно обращается с оружием и отработал основные движения до автоматизма. Сразу давать автомат с патронами – опасно и неэффективно. Это не фильм про Джона Уика, у нас так не работает. Мне легче работать с человеком, которого не нужно переучивать, который пока что "ноль" в стрельбе. Главное, чтобы он слушал инструктора и хотел учиться.

– На каких дистанциях работают курсанты?

– От 10 до 300 метров, чаще всего – на 100 метрах. Сначала неподвижные мишени. Затем могут быть группы мишеней, мишени на разные дистанции, движущиеся мишени. Но новичку нельзя давать все эти задания сразу. Сначала он должен научиться стабильно и безопасно выполнять самые простые упражнения.



Как в ССО обучают огневой подготовке / Фото Сил специальных операций

Когда стрелять приходится под нагрузкой

– Что является самым сложным в подготовке?

– Стрельба после физической нагрузки. После полосы препятствий, перебежки нужно стабилизировать дыхание, оценить обстановку и метко выполнить задание. Это можно назвать стрессовой стрельбой. Затем переходим к различным положениям для стрельбы, работе из-за укрытия, передвижению, перебежкам и взаимодействию в группе.

– Сколько патронов нужно, чтобы научить стрелять?

– Вопрос не только в количестве. Можно быстро расстрелять 200 патронов впустую. Наделать много шума, но пользы от такого занятия будет ноль. А можно взять 20 патронов, перед этим нормально подготовить человека, объяснить упражнение, отработать все движения без стрельбы – и он использует их максимально эффективно. Главный дефицит – не патроны, а время, которого всегда не хватает.

– С какого оружия вы начинали?

– С АК-74, это классика! Потом появилась тактическая комплектация для АК, некоторое время работали с "Вулканами", позже перешли на AR-системы – М4 и М4А1. Сейчас у меня Daniel Defense. Из "коротких" у меня есть Glock 19, курсанты работают с SIG Sauer. Когда военный имеет базу, он быстро адаптируется к новой платформе. У каждого оружия есть свои особенности, однако правила безопасности, контроль, техника стрельбы неизменны.

От мишени к реальному противнику

– На полигоне стреляют по мишеням, а потом, на войне, приходится стрелять по человеку. Как к этому готовят?

– Психологический барьер существует, но в боевых условиях все воспринимается иначе. Во время подготовки мы используем упражнения с противодействием, когда курсанты работают не только по мишеням, но и против другой группы. Например, одна команда отрабатывает специальные действия или зачистку помещения, а другая действует в обороне. Могут использоваться имитационные боеприпасы или краска. Быстро начинаешь понимать, что противник тоже движется, принимает решения и может отвечать огнем. Это гораздо реалистичнее, чем стрельба по неподвижной мишени.

– Входит ли бой в городской застройке в программу начальной подготовки?

– Такой блок есть в различных учебных курсах, но нужно понимать разницу между ознакомлением и полноценной подготовкой. Чтобы на высоком уровне подготовить к бою в городской застройке, требуется много времени. На базовом уровне можно дать основные принципы и навыки, но для профессиональной подготовки нужен отдельный и длительный этап.



Обучение проходит в максимально реалистичных условиях / Фото Сил специальных операций

ССО не ищет суперменов

– Вы пришли в армию из гражданской жизни. Кем работали до 2014 года?

– Занимался строительными работами, ремонтами, изготовлением мебели, обустройством домов. Зарабатывал нормально, даже очень неплохо. В 2014 году, когда все началось, пошел в военкомат.

– И сразу попали в подразделение специального назначения?

– Нет. Хотел в серьезные войска, например в ДШВ, но мне сказали: это элита, просто так туда не попадешь, иди в пехоту. Я ответил: "Иду в пехоту". Потом во время распределения приехали представители разных частей. На построении спросили, кто хочет служить в ДШВ, и я поднял руку. Позже приехали другие люди и спросили, кто хочет служить в спецназе. ССО как отдельного рода войск тогда еще не было, говорили именно "спецназ". Я снова поднял руку. Так попал на отбор.

– То есть ваш путь в ССО начался с поднятой руки?

– Можно так сказать. Но после этого был отбор: физическая подготовка, бег, подтягивания, психологические тесты, задания на логику. Меня направили в 8-й полк на должность разведчика, а через полгода я стал командиром отделения. Участвовал в АТО, работал на Донецком и Луганском направлениях.

Когда-то я думал, что для войск специального назначения нужно быть суперменом, но оказалось, что это не так. У нас служат обычные люди, многие приходят без опыта и исключительной физической подготовки. Если новичок не может пройти вступительные тесты, это не обязательно означает, что ему не хватает способностей. Часто просто не хватало достаточной мотивации, чтобы подготовиться.

Первый Q-курс и путь к инструкторству

– Как в вашей жизни появился Q-курс?

– Всегда хотел большего. Когда в 2015 году я был на ротации в Донецкой области, пошли слухи о каком-то серьезном и сверхсложном курсе. Стало интересно, я записался и прошел отбор на первый Q-курс, который проводили в основном американские инструкторы.

– Каким был отбор?

– Он длился две недели. Мы жили под контролем, у нас было ограниченное время на сон и еду, постоянные физические нагрузки и психологическое давление. Отдыхали по несколько часов в сутки. На нас кричали, постоянно гоняли, но без унижений и оскорблений. В любой момент человек мог уйти: выйти на плац, ударить в колокол и вернуться в свою часть. Никто никого не удерживал. Именно поэтому отбор проверяет не только физическую силу, но и готовность добровольно оставаться в процессе.

– Это правда, что Q-курс проходит только 1%?

– Это заниженная цифра. В среднем отбор проходят 20–30%, во время самого курса еще нескольких человек могут отчислить, или кто-то уходит по личным причинам. Но большинство тех, кто прошел отбор, доходят до завершения обучения.

– Как после Q-курса вы стали инструктором?

– Выпускников первого курса почти сразу привлекли к подготовке второго набора. Мы были ассистентами зарубежных коллег, а уже третий Q-курс проводили преимущественно собственными силами. Так я остался в учебном центре и стал инструктором.

– Именно по огневой подготовке?

– Не сразу. Моей первой специальностью была связь. Впоследствии прошел несколько курсов в Германии, занимался подготовкой к боевым действиям в городской застройке. В итоге сосредоточился на огневой подготовке. Сейчас провожу занятия на БЗВП, где многие люди никогда раньше не держали оружие в руках, в сержантском 107-м ВОС и на Q-курсе.

Это разные уровни подготовки. Через БЗВП проходит большинство военнослужащих. Здесь наша задача – научить безопасно обращаться с оружием, понимать принципы его работы и правильно выполнять основные действия. Q-курс – это уже отдельная профессиональная подготовка операторов ССО, которая касается гораздо более узкого круга людей.

Главная цель инструктора – помочь сохранить жизнь

– Как полномасштабная война изменила систему обучения?

– Очень сильно. Что мы проводим сейчас, адаптировано к условиям нашей войны. Стало больше направлений подготовки, добавилось использование НРК, дронов и средств противодействия им. Война дает неоценимый практический опыт, который мы анализируем и включаем в учебные программы.

Человеку нужно дать не красивую картинку и не набор упражнений ради отчета, а навыки, которыми он реально сможет воспользоваться. В то же время программа не может быть безграничной, поэтому приходится определять приоритеты.

– Что больше всего изменило вас как инструктора?

– Потеря друзей на войне меняет отношение к обучению. Я стараюсь готовить людей так, чтобы повысить их шансы выжить на поле боя. На разных курсах я видел упражнения, которые были профессионально организованы, но не всегда имели смысл именно для наших условий. Как инструктор всегда задаю себе вопрос: зачем мы выполняем это упражнение, какой навык оно формирует и где военный сможет его применить?

– Вам приходилось слышать, что навыки, полученные во время обучения, спасли кому-то жизнь?

– Бывало. Непосредственно мне не звонят, потому что свой номер не раздаю. Но через общих знакомых люди благодарили, что то, чему их здесь научили, помогло им и спасло жизнь. Тогда понимаешь, что не зря тратил столько сил на полигонах.

– Что вы скажете человеку, который думает о ССО, но боится, что "не потянет"?

– Все приходят разными. Кто-то уже имеет опыт, а кто-то раньше никогда не держал оружие в руках. Важно слушать инструктора, не стесняться спрашивать, если чего-то не понимаешь, и не пытаться показать, что уже все умеешь. Через наш центр прошли тысячи людей, многие из которых сначала сомневались в себе. Но потом никто не пожалел о своем выборе. Тебе до 45 лет, у тебя нет проблем со здоровьем и ты увлекаешься спортом – советую попробовать. Лучше сделать шаг и проверить себя, чем потом жалеть, что даже не решился.



Попробовать вступить в ССО может каждый, кто считает себя физически и морально подготовленным к службе / Фото Сил специальных операций

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