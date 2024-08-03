В Днепре открыли офис Единого центра рекрутинга Сил специальных операций

Силы специальных операций презентовали Единый центр рекрутинга в Днепре. Он создан для привлечения граждан к этому роду сил.

Центр рекрутинга ССО работает ежедневно с 9:00 до 18:00. Каждый желающий гражданин может посетить офис, пообщаться с рекрутерами, выбрать для себя подразделение и должность, на которой желает проходить службу, получить консультации по вопросам призыва по мобилизации или подписания контакта, пройти первые этапы собеседования.

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Открытие центра рекрутинга ССО

Заместитель председателя Днепропетровского областного совета Андрей Соколов на открытии офиса отметил, что такая инициатив является крайне необходимой. Он отметил, что город Днепр и вся область всегда поддерживали военных различных родов войск, а сейчас пришло время поддержать ССО.

Также на презентации присутствовал заместитель командующего Сил специальных операций. Во время выступления он отметил важность рекрутинга в Украине, раскрыл несколько деталей о задачах операторов и рассказал о том, кого хотят привлечь в свои ряды.

Силы специальных операций – это часть Сил Обороны Украины, которые выполняют сверхсложные задачи. Для боевых должностей, таких, как оператор Сил специальных операций, есть соответствующие требования, в частности, физическая подготовка, возраст до 35 лет. Но какими бы ловкими ребята не были в выполнении задач, им нужно соответствующее обеспечение. Поэтому для тыловых должностей у нас другие критерии, которые определяются умениями, навыками и, самое главное, мотивацией,

– рассказал заместитель командующего.

Руководитель проектов Единого центра рекрутинга Сил специальных операций Виктор Шевченко рассказал, что для открытия центра рекрутинга ССО выбрали Днепр не просто так. Сейчас этот город является форпостом для многих граждан, он очень близко к зоне боевых действий.

Открытие центра рекрутинга ССО в Днепре: смотрите фото

"Наша основная позиция: мы все работаем ради одной цели – ради победы Украины. Поддержка, помощь и взаимодействие с представителями этой области просто невероятная. Все ситуации, если и возникают, решаются быстро и с положительным результатом", – отметил ведущий специалист юридического отдела Единого центра рекрутинга ССО Олег Волошинович.