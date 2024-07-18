Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ опубликовало разъяснения по рекрутингу украинцев в армию и потенциальных проблем, которые возникают во время этого процесса.

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Как происходит процесс рекрутинга

Украинцы с помощью онлайн-платформ по поиску работы Lobby X, Work.ua, Robota.ua, "OLX работа" и через ТЦК или рекрутинговые центры получают информацию о вакантных должностях и, по результатам собеседования, получают письменные согласия (рекомендательные письма) от командиров воинских частей приоритетного комплектования для их призыва по мобилизации.

После получения письменного согласия от командира воинской части, которая включена в перечень приоритетных, доброволец обращается в ТЦК и СП в котором он проходит мероприятия предварительного профессионально-психологического отбора, медицинской комиссии (ВЛК) и направляется в учебные воинские части,

– говорится в объяснении Генштаба.

В учебных частях украинцы проходят базовую общевойсковую подготовку, после завершения которой направляются для дальнейшего прохождения военной службы исключительно в воинские части, в соответствии с письменным согласием.

Генеральный штаб ВСУ доводит до ТЦК и СП, учебных воинских частей (подразделений) информацию о воинских частях, которые определены приоритетными для комплектования личным составом.

Обратите внимание! Перечень приоритетных частей может уточняться в соответствии с ходатайствами войск (сил) и решений руководства ВС Украины.

Вместе с тем, командир воинской части неприоритетного комплектования, перед тем как предоставить письменное согласие кандидату, должен возбудить ходатайство с обоснованием и списками таких кандидатов в орган военного управления по подчиненности.

Эти органы обобщают указанные списки кандидатов за подчиненные воинские части и направляют в установленном порядке в Генеральный штаб, чтобы получить разрешение предоставлять письменное согласие на дальнейший призыв.

К слову, ранее Сухопутные войска создали свой рекрутинговый центр. Там набирают, в частности, специалистов по БпЛА.