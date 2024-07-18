Головне управління персоналу Генерального штабу ЗСУ опублікувало роз'яснення щодо рекрутингу українців до армії і потенційних проблем, які виникають під час цього процесу.

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Як відбувається процес рекрутингу

Українці за допомогою онлайн-платформ з пошуку роботи Lobby X, Work.ua, Robota.ua, "OLX робота" та через ТЦК або рекрутингові центри отримують інформацію щодо вакантних посад та, за результатами співбесіди, отримують письмові згоди (рекомендаційні листи) від командирів військових частин пріоритетного комплектування для їх призову по мобілізації.

Після отримання письмової згоди від командира військової частини, яка включена до переліку пріоритетних, доброволець звертається до ТЦК та СП в якому він проходить заходи попереднього професійно-психологічного відбору, медичної комісії (ВЛК) та направляється до навчальних військових частин,

– йдеться у поясненні Генштабу.

У навчальних частинах українці проходять базову загальновійськову підготовку, після завершення якої направляються для подальшого проходження військової служби виключно до військових частин, відповідно до письмової згоди.

Генеральний штаб ЗСУ доводить до ТЦК та СП, навчальних військових частин (підрозділів) інформацію про військові частини, які визначені пріоритетними для комплектування особовим складом.

Зверніть увагу! Перелік пріоритетних частин може уточнюватися відповідно до клопотань військ (сил) та рішень керівництва ЗС України.

Разом з тим, командир військової частини непріоритетного комплектування, перед тим як надати письмову згоду кандидату, має порушити клопотання з обґрунтуванням та списками таких кандидатів до органу військового управління за підпорядкованістю.

Ці органи узагальнюють зазначені списки кандидатів за підпорядковані військові частини та направляють встановленим порядком до Генерального штабу, щоб отримати дозвіл надавати письмову згоду на подальший призов.

До слова, раніше Сухопутні війська створили свій рекрутинговий центр. Там набирають, зокрема, фахівців з БпЛА.