В Минобороны объяснили, почему открывают центры рекрутинга и какие самые популярные вакансии

В Украине продолжается рекрутинговая кампания. В Министерстве обороны объяснили, зачем открывают соответствующие центры, а также назвали самые популярные вакансии.

Рустем Умеров ответил на важные вопросы по рекрутингу. Также министр подчеркнул, что, прежде всего, служить – это честь, мы служим своей стране и защищаем ее, передает 24 Канал.

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"Мы открываемся и даем людям выбор, чтобы они не боялись служить своей стране"

Чиновник отметил, что новый закон о мобилизации приняли, чтобы он был справедлив, и чтобы все четко знали, какие есть права и обязанности.

"Мы хотели открыть еще более гражданский подход – не все просто люди воспринимают мобилизацию как служение нации. Поэтому мы хотим изменить эту парадигму и поэтому открыли направление, которое называется "рекрутинг", – заявил Умеров.

Министр обороны отметил, что уже открыто более 18 рекрутинговых центров и будут открывать еще по областям.

Также чиновник отметил, что 6 месяцев назад смотрели, какие должности есть, где люди могут иметь выбор. Все эти должности отдали компаниям, которые занимаются HR или человеческим капиталом, чтобы они вместе с оборонным ведомством управляли этим процессом более профессионально.

На сегодня водители-механики, люди, которые хотят использовать дроны, более такие гражданские должности все очень большим спросом пользуются. Есть направление физического рекрутинга, есть онлайн должности открыты. То есть мы открываемся и даем людям выбор, чтобы они не боялись служить своей стране,

– подчеркнул Рустем Умеров.

Добавил, что это как приходить на работу, выбирать профессию, проходить все собеседования и получать должность, которая будет работать на пользу государства.

Кстати, Сухопутные войска создали свой рекрутинговый центр. Набирают, в частности, специалистов по БПЛА.