Собственно, с 1 мая в Ужгороде заработал новый Центр рекрутинга украинской армии, который предоставляет информацию о службе в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Об этом написала Наталья Калмыкова, заместитель министра обороны Украины.
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Рекрутинг без повесток теперь на Закарпатье
По словам чиновницы, центры рекрутинга не раздают повестки, а предоставляют полную информацию о возможностях службы. Калмыкова отметила, что новый центр в Ужгороде – это место, где можно узнать о вакансиях и условиях службы.
Ищете больше возможностей? Наша всеукраинская база вакансий имеет более 10 тысяч вакансий в силах обороны Украины по всей стране,
– говорится в сообщении.
Это уже девятнадцатый центр, открыт в Украине, и планы Минобороны предусматривают дальнейшее расширение географии рекрутинговых центров, что позволит привлечь еще больше желающих вступить в ряды защитников страны.
Новый центр рекрутинга на Закарпатье / Фото из соцсетей заместителя главы Минобороны
Как сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Украины, государство планирует активное развитие сети рекрутинговых центров по всей территории нашей страны.
К середине июня имеют целью открытие около 30 таких центров. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин уточнял, что соответствующие офисы уже на полную мощность функционируют в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве и Львове.
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Больше о рекрутинге: почему это важно
- В ноябре 2023 года Министерство обороны Украины утвердило Концепцию военной кадровой политики, которая определяет стратегию развития ВСУ на ближайшие 5 лет. Этот документ стал основой для перехода от призывной системы к профессиональному войску, что будет основано на рекрутинге.
- Согласно документу, во время военного положения призыв остается, хотя и он фактически не проводится, но в мирное время планируется полный переход на контрактную службу. Наталья Калмыкова, заместитель министра обороны, отмечала, что реформа предусматривает интенсивную военную подготовку для формирования резерва.
- Рекрутинговая система уже работает параллельно с призывом, готовя граждан к службе в профессиональном войске. Она направлена на создание мотивированных и квалифицированных военных кадров, которые смогут эффективно защищать страну в условиях угрозы.