Собственно, с 1 мая в Ужгороде заработал новый Центр рекрутинга украинской армии, который предоставляет информацию о службе в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Об этом написала Наталья Калмыкова, заместитель министра обороны Украины.

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Рекрутинг без повесток теперь на Закарпатье

По словам чиновницы, центры рекрутинга не раздают повестки, а предоставляют полную информацию о возможностях службы. Калмыкова отметила, что новый центр в Ужгороде – это место, где можно узнать о вакансиях и условиях службы.

Ищете больше возможностей? Наша всеукраинская база вакансий имеет более 10 тысяч вакансий в силах обороны Украины по всей стране,

– говорится в сообщении.

Это уже девятнадцатый центр, открыт в Украине, и планы Минобороны предусматривают дальнейшее расширение географии рекрутинговых центров, что позволит привлечь еще больше желающих вступить в ряды защитников страны.

Новый центр рекрутинга на Закарпатье / Фото из соцсетей заместителя главы Минобороны

Обратите внимание! Новый рекрутинговый центр расположен в центре Ужгорода, на площади Почтовой, 3. Время работы – с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу – до 13:00.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Украины, государство планирует активное развитие сети рекрутинговых центров по всей территории нашей страны.

К середине июня имеют целью открытие около 30 таких центров. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин уточнял, что соответствующие офисы уже на полную мощность функционируют в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве и Львове.

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