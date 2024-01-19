Ректор КНУ имени Шевченко Владимир Бугров заключил "драконовские" контракты с Минобороны, – СМИ

Журналисты сообщили об очередном кейсе коррупционных махинаций с Министерством обороны. В частности, руководство столичного университета имени Шевченко предоставляло питание курсантам МОУ по значительно завышенным ценам.

Деталями дела поделились расследователи издания "Наші гроші". О деталях сделок рассказываем дальше.

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Так, журналисты рассказали, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров с проректором по административно-хозяйственной работе вуза Олегом Федевичем заключили контракты с Минобороны на обеспечение питанием курсантов, где были установлены завышенные цены:

хек замороженный – 333 гривны за килограмм (фирма скандального Игоря Гринкевича установила на эту позицию цену в 120 гривен за килограмм);

вода – 8 гривен за литр (у Гринкевича – 5,5 гривны).

Общая сумма сделки составила 51,45 миллиона гривен.

Университеты получили свои контракты вообще без торгов, поскольку речь идет о питании курсантов в столовых самих вузов,

– говорится в расследовании издания "Наші гроші".

Договоры с университетом заключены до 31 марта 2024 года, таким образом переплаты со стороны Минобороны в настоящее время продолжаются.