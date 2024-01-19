Деталями справи поділилися розслідувачі видання "Наші гроші". Про подробиці угод розповідаємо далі.

Дивіться також Роман Гринкевич зник: у ДБР розповіли, чому не затримали бізнесмена, коли той був у кайданах

Так, журналісти розповіли, що ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров з проректором з адміністративно-господарської роботи вишу Олегом Федевичем уклали контракти з Міноборони на забезпечення харчуванням курсантів, де були встановлені завищені ціни:

хек заморожений – 333 гривні за кілограм (фірма скандального Ігоря Гринкевича встановила на цю позицію ціну у 120 гривень за кілограм);

вода – 8 гривень за літр (у Гринкевича – 5,5 гривень).

Загальна сума угоди склала 51,45 мільйона гривень.

Університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих вишів,

– йдеться в розслідуванні видання "Наші гроші".

Угоди з університетом укладено до 31 березня 2024, таким чином переплати з боку Міноборони на цей час продовжуються.