Деталями справи поділилися розслідувачі видання "Наші гроші". Про подробиці угод розповідаємо далі.
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Так, журналісти розповіли, що ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров з проректором з адміністративно-господарської роботи вишу Олегом Федевичем уклали контракти з Міноборони на забезпечення харчуванням курсантів, де були встановлені завищені ціни:
- хек заморожений – 333 гривні за кілограм (фірма скандального Ігоря Гринкевича встановила на цю позицію ціну у 120 гривень за кілограм);
- вода – 8 гривень за літр (у Гринкевича – 5,5 гривень).
Загальна сума угоди склала 51,45 мільйона гривень.
Університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих вишів,
– йдеться в розслідуванні видання "Наші гроші".
Угоди з університетом укладено до 31 березня 2024, таким чином переплати з боку Міноборони на цей час продовжуються.