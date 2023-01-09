Ректор Почаевской семинарии УПЦ МП заплатит штраф за разжигание розни
Источник:ZAXID.NET
Священник Иов Смакоуз с анонимного аккаунта распространил сообщение по-русски. Содержание публикации неизвестно, но лингвистическая экспертиза установила, что он разжигал религиозную рознь.
За публикацию Смакоуз, который с 2018 года является ректором Почаевской семинарии УПЦ МП, получил 8,5 тысячи гривен штрафа. Подозрение за разжигание религиозной розни священнику вручили в декабре прошлого года.
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Архиепископ в ноябре 2019 зарегистрировал аккаунт в фейсбук под псевдонимом. Смакоуз решил не сопротивляться следствию, поэтому заключил соглашение о виновности. Это смягчило наказание.
Дополнительный штраф
Заседание по делу Смакоуза прошло 4 января. В приговоре Кременецкого райсуда говорится, что священник также должен заплатить 9 тысяч гривен за проведённые экспертизы. В настоящее время приговор пока не вступил в силу. Следовательно, его можно обжаловать в апелляционном суде.
Известно, что Смакоузу 58 лет. Он родился в Почаеве Тернопольской области. Священник долгое время возглавлял приходы УПЦ МП в Канаде.
Обыски в Почаевской Лавре: коротко
- Служба безопасности Украины 28 ноября провела обыски в объектах УПЦ МП в Тернопольской области.
- Правоохранители обнаружили ряд пророссийских пропагандистских материалов.
- Материалы, которые хранили московские священники, отрицали существование украинского народа, языка, права Украины на государственность.