Дело Грибовичей продолжается с 2022 года: СБУ изымает важные документы

12 ноября во Львове сотрудники СБУ провели следственные действия на предприятии "Зеленый город". Они касаются изъятия документов о Грибовичском полигоне.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Что известно о следственных действиях?

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, расследование которого продолжается с 2022 года. Правоохранителей интересуют документы, касающиеся реализации проекта рекультивации Грибовичского полигона.

На предприятии заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют все необходимые материалы. Там также напомнили, что еще в январе 2026 года передали прокуратуре полный пакет оригиналов документов, связанных с проектом.

Что известно о рекультивации Грибовичского полигона?

Грибовичский мусорный полигон вблизи Львова эксплуатировался с 1957 по 2016 год. За это время там накопилось около 14,3 миллиона тонн отходов.

Работы по рекультивации начались в 2020 году. Проект предусматривает восстановление территории самой свалки и прилегающих участков, пострадавших в результате оползня 2016 года.

Ранее сообщалось, что работы на полигоне находятся на завершающем этапе. После восстановления территорию планируют использовать, в частности, в качестве рекреационной зоны.