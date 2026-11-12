Справа Грибовичів триває з 2022 року: СБУ вилучає важливі документи

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Що відомо про слідчі дії?

Слідчі дії проводять у межах кримінального провадження, розслідування якого триває з 2022 року. Правоохоронців цікавлять документи щодо реалізації проєкту рекультивації Грибовицького полігону.

На підприємстві заявили, що співпрацюють із правоохоронцями та надають усі необхідні матеріали. Там також нагадали, що ще в січні 2026 року передали прокуратурі повний пакет оригіналів документів, пов’язаних із проєктом.

Що відомо про рекультивацію Грибовицького полігону?

Грибовицький сміттєвий полігон поблизу Львова експлуатували з 1957 до 2016 року. За цей час там накопичилося близько 14,3 мільйона тонн відходів.

Роботи з рекультивації розпочали у 2020 році. Проєкт передбачає відновлення території самого сміттєзвалища та прилеглих ділянок, які постраждали внаслідок зсуву 2016 року.

Раніше повідомлялося, що роботи на полігоні перебувають на завершальному етапі. Після відновлення територію планують використовувати, зокрема, як рекреаційну зону.