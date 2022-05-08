Религия "победобесия", или Почему 9 мая может стать спусковым крючком для Путина

Несмотря на то, что с утра 24 февраля украинцы не знали ни одного спокойного дня, 9 мая может стать для каждого города нашего государства особо опасным. Ведь убийцы, пришедшие на нашу землю, особенно тот, который их сюда прислал, слишком любят символизм.

Утратив всякую надежду похвастаться хоть какими-то военными достижениями в противостоянии с в разы меньшим противником, беспринципный агрессор может прибегнуть к привычной для него тактике: бить издали по тем, кто не сможет ответить. О нездоровом поклонении русских захватчиков культа 9 мая и вытекающих из этого для Украины угрозах читайте в эксклюзивном блиц-интервью политолога и аналитика, эксперта по социально-политическим вопросам, партнера консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна для сайта 24 канала.

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Почему россияне в путинской России продолжают жить по лекалам советской пропаганды в ее рафинированном виде?

Хотя с момента распада Советского Союза прошло уже более 30 лет, обскурантизм и маниакальное желание российского общества вернуться в "совок" не только никуда не исчезло, но и приобрело новые формы и проявления.

Попробует ли Путин утолить жажду россиян по их любимому пропагандистскому "Могу повторить" и какую опасность это будет нести для Украины?

Одним из самых мощных символов советскости, прежней славы и свершений всегда был так называемый праздник 9 мая, который во всех развитых странах скорее не праздник, а днем траура и памяти о миллионах жертв Второй мировой войны. И в этом состоит глобальное цивилизационное отличие Запада от России. Ведь, пожалуй, мало где в мире, кроме России, ценность человеческой жизни настолько низкая и незначительная, а одним из главных месседжей, которые российская пропаганда насаждает своим гражданам, является "Можем повторить".

Поэтому данным разведок о возможных обстрелах городов Украины 9 мая или возможное объявление в этот день нам войны пренебрегать точно нельзя. Я знаю, что такое развитие событий просчитывается в высших кабинетах власти. Однако важно, чтобы украинцы, уставшие от войны и привыкшие к постоянным сиренам и обстрелам, отнеслись к этому ответственно и серьезно.

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То есть 9 мая может стать в плохом смысле "красным днем" для украинцев, эта дата будет нести особую опасность?

Мы имеем дело с непредсказуемым врагом, который действует беспорядочно, жестоко и часто противоречит законам логики. И для того, чтобы нанести ракетный удар по Киеву, Николаеву или Мариуполю, ему не нужно ждать 9 мая. Жесткий авторитарный режим управления позволяет Путину принимать любые решения по своему усмотрению. А для того чтобы скормить это дерьмо россиянам, упорно работают Скабеева и Соловьев.

Но, учитывая абсолютно больную голову Путина и вымышленный мир, в котором он живет, таких обстрелов и бомбардировок 9 мая может быть еще больше.

Путин дает сигналы Западу / Фото Getty Images

Учитывая это, стоит ли искать какой-нибудь показательный символизм в планах кремлевской верхушки привлечь к их параду самолет "судного дня" – борт, на котором будет находиться военно-политическое руководство РФ в случае ядерного удара?

Поднятие в небо над Москвой спецборта Путина, который называют "самолетом судного дня", – еще одна болезненная затея российских властей.

Пропагандисты говорят, что таким образом Путин дает Западу знать о возможности использования против Украины ядерного оружия. Однако не додумываются, что, прежде всего, Путин посылает сигнал самим россиянам о том, что готов бросить их умирать от результатов своих больных действий.

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И последний вопрос, который в последние дни активно обсуждается в СМИ: объявит ли Путин Украине войну официально, чтобы привлечь к участию в ней больше "пушечного мяса" из рядов своего электората?

Что касается возможного объявления Украине войны 9 мая: с практической точки зрения такое решение Путина самоубийство и лишь ускорит падение его режима. Но Путин давно потерял чувство риска и угрозы для себя и способен во что бы то ни стало.

В то же время, я думаю, что объявление войны против Украины не даст желаемого для России результата. Ведь русский патриотизм – виртуальный. Он начинается с громких обещаний и ударов себя в грудь, однако часто на этом этапе и заканчивается.

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