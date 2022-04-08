Рельсовая война перерастет во что-то большее, – Мусиенко о сопротивлении белорусов росармии

У населения Беларуси активно ухудшается уровень жизни. В частности, против них вводят санкции.

Поэтому вполне вероятно, что белорусы отважатся на какие-нибудь решительные шаги. Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко.

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Белорусы будут перекрывать базы и дороги

Он надеется, что еще большее количество граждан Беларуси будут поддерживать Украину.

Рельсовая война перерастет во что-то большее – в войну, когда будут перекрывать базы и дороги,

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, в таких условиях не будет другой возможности для белорусских военных, кроме как уйти и поддержать оппозицию. Однако на это нужно время.

Недовольство нарастает

Большая часть белорусов, как заметил эксперт, недовольны из-за действий российских военных. Они ездят по Гомелю и другим населенным пунктам в состоянии алкогольного опьянения и нарушают правила дорожного движения.

"Нормальные люди должны понимать, что у нас общий враг – путинская Россия, которая ведет себя агрессивно, осуществляя, в том числе, и оккупацию Беларуси", – добавил Мусиенко.

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