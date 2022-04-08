Тому цілком ймовірно, що білоруси наважуться на якісь рішучі кроки. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Білоруси перекриватимуть бази та дороги
Він сподівається, що ще більше громадян Білорусі підтримуватимуть Україну.
Рейкова війна переросте у щось більше – у війну, коли перекриватимуть бази та дороги,
– наголосив Мусієнко.
За його словами, за таких умов не буде іншої можливості для білоруських військових, окрім піти і підтримати опозицію. Однак на це потрібен час.
Невдоволеність наростає
Більша частина білорусів, як зауважив експерт, невдоволена через дії російських військових. Вони їздять по Гомелю й інших населених пунктах у стані алкогольного сп'яніння та порушують правила дорожнього руху.
"Нормальні люди повинні розуміти, що у нас спільний ворог – путінська Росія, яка поводиться агресивно, здійснюючи зокрема і окупацію Білорусі", – додав Мусієнко.
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