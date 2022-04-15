Рельсовая война разворачивается и на территории России: успешные диверсии произошли в 4 областях

На территорию России перекинулась так называемая рельсовая война. На железных дорогах четырех российских областей уже произошли диверсии.

Партизаны препятствуют безопасному движению поездов

О рельсовой войне сообщили белорусские партизаны со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси. Сообщается о 4 успешных диверсиях на железной дороге России.

Кстати Рельсовая война партизан: на белорусской железной дороге уже более 80 диверсий

В сообщении говорится, что рельсовые партизаны провели успешные акции за последние 2 недели. Пострадали железнодорожные пути в четырех российских областях:

Брянской;

Орловской;

Смоленской;

Курской.

Ответственность за некоторые партизанские акции взяли на себя "Буслы ляцяць".

Партизаны наносят урон комплексам СЦБ, обеспечивающим безопасное движение поездов. В релейных шкафах СЦБ устанавливают специальные устройства, срабатывающие по таймеру и полностью выжигающие внутреннее оборудование.



Партизаны наносят урон комплексам СЦБ / Фото партизан



Партизаны наносят урон комплексам СЦБ / Фото партизан

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