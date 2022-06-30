В Беларуси трем "рельсовым партизанам" грозит казнь

Белорусские силовики продолжают расследование в отношении мужчин, которые выводили из строя колею. За срывы планов российских оккупантов "рельсовым партизанам" грозит смертная казнь.

Об этом стало известно 29 июня, когда о расследовании написал Следственный комитет Беларуси. Впоследствии в сети сообщили, что речь идет о мужчинах, задержанных в конце марта.

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Что делают "рельсовые партизаны"

В телеграме "Белорусский Гаюн" сообщили, что рельсовая война некоторых из белорусов началась с момента вторжения России в Украину. Они устанавливали специальные устройства в релейные шкафы, чтобы те по таймеру начинали сгорать изнутри.



Один из релейных шкафов, которіе подожгли / Фото телеграма "Белорусские Гаюн"

Таким образом, в частности, вывели из строя железнодорожные пути в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях. Это существенно ухудшало логистику русских войск, наступавших со стороны Беларуси. Однако после одного из таких случаев 28 марта белорусские силовики со стрельбой задержали четырех человек. Двоих из задержанных тогда ранили.



Задержание "рельсовых партизан" в Беларуси / Фото телеграма "Белорусские Гаюн"

В чем обвинили белорусов

Их силовики обвиняют мужчин в поджоге релейного шкафа в ночь на 1 марта. При этом белорусские следователи говорят, что мужчинам якобы за это платили "чуть больше 1 000 рублей". Мол, это теракт, который организовала некая иностранная организация.

Теперь каждого из задержанных обвиняют в нарушении следующих статей Уголовного кодекса:

участие в экстремистском формировании;

акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений;

преднамеренное исключение путей сообщения, что повлекло тяжкие последствия, а также создало угрозу аварии и гибели людей;

измена государству.

За совершение указанных действий мужчинам может грозить максимальное наказание до смертной казни,

– отметили силовики Беларуси.

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