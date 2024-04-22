В КП "Киевский метрополитен" отметили, что пока никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не запланировано.

Читайте также Миллиард – близким: тендеры киевского метро постоянно выигрывало окружение экс-главы, – Bihus․Info

Остановки движения не будет

Капитальный ремонт планируют выполнять без остановки движения поездов.

Согласно тендеру по разработке проектной документации, состоявшегося в ноябре 2023 года, прорабатывается рабочий проект планового капитального ремонта между этими станциями без остановки движения поездов,

– отмечают в столичной подземке.

В то же время окончательные проектные решения будут определены уже после прохождения государственной экспертизы.

Станции "синей" линии метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году. Из-за их физической изношенности возникла потребность в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля между станциями.

В КГГА заверили, что пассажиров заблаговременно информировать о начале капитальных ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метрополитена.

В Киеве частично перекрыли Северный мост