Неудобства для киевлян связаны с ремонтом плиты мостового полотна. Его будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог Киева “Киевавтодормост”.
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Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда сооружением с перекрытием полосы движения общественного транспорта,
– говорится в сообщении.
В предприятии извинились за временные неудобства и просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрута.
Северный мост связывает жилые массивы Радужный, Троещина и Воскресенка с правобережной частью Киева, проходя через реки Днепр и Десенка и Труханов остров.
В ремонте нуждается столичный мост Метро
- Кроме Северного моста, в ремонте нуждается мост Метро в Киеве, который соединяет два берега Днепра. Именно по этому мосту пролегает "красная" ветка метрополитена.
- В декабре 2023 года председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко рассказал, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и требует капитального ремонта. По его словам, мост могут закрыть, если будет подтверждено, что он является аварийно опасным.
- В то же время слова Витренко опроверг директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор. Он заверил, что запланированное на 2024 год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена.
- Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский также заверил, что конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии, движение электропоездов осуществляется в соответствии с установленными на предприятии графиками.