Неудобства для киевлян связаны с ремонтом плиты мостового полотна. Его будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог Киева “Киевавтодормост”.

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Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда сооружением с перекрытием полосы движения общественного транспорта,

– говорится в сообщении.

В предприятии извинились за временные неудобства и просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрута.

Северный мост связывает жилые массивы Радужный, Троещина и Воскресенка с правобережной частью Киева, проходя через реки Днепр и Десенка и Труханов остров.

В ремонте нуждается столичный мост Метро