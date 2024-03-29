Незручності для киян пов'язані з ремонтом плити мостового полотна. Його проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів Києва "Київавтошляхміст".
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Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту,
– йдеться у повідомленні.
У підприємстві перепросили за тимчасові незручності та просять водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.
Північний міст пов'язує житлові масиви Райдужний, Троєщина та Воскресенка з правобережною частиною Києва, проходячи через ріки Дніпро і Десенка та Труханів острів.
Ремонту потребує столичний міст Метро
- Окрім Північного моста, ремонту потребує міст Метро у Києві, який сполучає два береги Дніпра. Саме цим мостом пролягає "червона" гілка метрополітену.
- У груднні 2023 року голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує капітального ремонту. За його словами, міст можуть закрити, якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним.
- Водночас слова Вітренка спростував директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. Він запевнив, що заплановане на 2024 рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену.
- Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський також запевнив, що конструктивні елементи естакади метропроїзду мосту-метро через річку Дніпро знаходяться в задовільному технічному та працездатному стані, рух електропоїздів здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві графіків.