Незручності для киян пов'язані з ремонтом плити мостового полотна. Його проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів Києва "Київавтошляхміст".

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Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту,

– йдеться у повідомленні.

У підприємстві перепросили за тимчасові незручності та просять водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Північний міст пов'язує житлові масиви Райдужний, Троєщина та Воскресенка з правобережною частиною Києва, проходячи через ріки Дніпро і Десенка та Труханів острів.

Ремонту потребує столичний міст Метро