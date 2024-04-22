У КП "Київський метрополітен" наголосили, що наразі жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" не заплановано.
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Зупинки руху не буде
Капітальний ремонт планують виконувати без зупинки руху поїздів.
Відповідно до тендера з розробки проєктної документації, що відбувся в листопаді 2023 року, опрацьовується робочий проєкт планового капітального ремонту між цими станціями без зупинки руху поїздів,
– зазначають у столичній підземці.
Водночас остаточні проєктні рішення будуть визначені вже після проходження державної експертизи.
У КМДА запевнили, що пасажирів завчасно інформуватимуть про початок капітальних ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метрополітену.
У Києві частково перекрили Північний міст
- Через проведення ремонтних робіт у столиці частково обмежили рух транспорту Північним мостом. Зміни триватимуть з 30 березня до 15 червня.
- Незручності для киян пов'язані з ремонтом плити мостового полотна. Його проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів Києва "Київавтошляхміст".
- Обмеження руху стосуються напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту.
- Окрім Північного моста, ремонту потребує міст Метро у Києві, який сполучає два береги Дніпра. Саме цим мостом пролягає "червона" гілка метрополітену. У груднні 2023 року голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує капітального ремонту.