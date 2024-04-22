У КП "Київський метрополітен" наголосили, що наразі жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" не заплановано.

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Зупинки руху не буде

Капітальний ремонт планують виконувати без зупинки руху поїздів.

Відповідно до тендера з розробки проєктної документації, що відбувся в листопаді 2023 року, опрацьовується робочий проєкт планового капітального ремонту між цими станціями без зупинки руху поїздів,

– зазначають у столичній підземці.

Водночас остаточні проєктні рішення будуть визначені вже після проходження державної експертизи.

Станції "синьої" лінії метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році. Через їх фізичну зношеність виникла потреба у плановому капітальному ремонті частини ділянки тунелю між станціями.

У КМДА запевнили, що пасажирів завчасно інформуватимуть про початок капітальних ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метрополітену.

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