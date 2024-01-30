Сроки ремонта тоннеля на "синей" ветке столичного метро перенесли: когда завершатся работы

Возобновление поврежденного тоннеля метро на Теремки в Киеве будет продолжаться дольше, чем планировали. Группа компаний "Автострада", выполняющая подготовительные работы, назвала новые термины.

Владелец компании Максим Шкиль уточнил, что работы планируют завершить не летом, а на осень 2024 года. По его словам, проект восстановления тоннеля разрабатывают 3 группы проектировщиков.

Смотрите также Деформация тоннеля метро на Теремки произошла из-за некачественного проектирования заключения экспертизы

Аварийный участок тоннеля демонтируется и на его месте будет построена новая конструкция.

Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" планируем завершить осенью 2024 года,

– отметил он.

Он отметил, что для этих работ привлечено более 30 единиц собственной спецтехники. Подрядчик также сообщил, что сейчас восстановительные работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи.



К работам привлечено более 30 единиц спецтехники / Фото по фейсбуку компании Автострада

Что известно о трещинах в тоннеле

Движение поездов на участке между этими станциями приостановили 8 декабря 2023 из-за подтопления и возникновения трещин на блоках оправы тоннеля. Тогда в мэрии говорили, что восстановление тоннеля ориентировочно продлится 6 месяцев.

Школь рассказал, что после обследований и анализа аварийный участок длиной 27 метров решили полностью демонтировать, а вместо него построить новый монолитный.

В декабре подрядчик стабилизировал конструкцию тоннеля с помощью металлических лесов, чтобы туннель больше не проседал.

Конструкцию тоннеля стабилизировали / Фото из фейсбука Автострады

Теперь нужно дождаться переноса инженерных сетей, проложенных над тоннелем, прежде чем копать котлован для демонтажа тоннеля.

Тем временем компания начала бурить сваи поверх которых установят разгрузочную плиту для минимизации погрузки над тоннелем. На ней будет работать тяжелая техника, в том числе буровая установка.

По словам Шкиля, компания работает в круглосуточном режиме.

. С 8 декабря 2023 на срочный ремонт закрыли тоннель киевского метрополитена на юго-западе города. Поэтому 6 станций метро: "Демеевская" "Голосеевская" "Васильковская" "Выставочный центр" "Ипподром" "Теремки" работают только в челночном режиме. Тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" закрыт.