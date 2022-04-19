Ремонтировал военную технику: под Попасной погиб боец из Кривого Рога

Под Попасной в Луганской области погиб работник "Электростали" Виталий Нижка. С первых дней полномасштабной войны России против Украины был мобилизован в ряды ВСУ и ремонтировал военную технику.

Погибший защитник работал слесарем-ремонтником в коксовом цехе №1 коксохимического производства. Своему делу защитник отдал 27 лет жизни.

Заметьте В Житомире простились с 19-летним бойцом Дмитрием Абрамчуком

У погибшего осталось 4 детей

Коллеги погибшего защитника вспоминают его как хорошего мужчину и специалиста своего дела. Виталий Нижка погиб 11 апреля во время боев.

На фронте защитник чинил военную технику. У воина остались жена и 4 детей.

.

Важно – Зеленский сказал, сколько военных погибли на войне: смотрите видео

Редакция 24 канала искренне сочувствует родным и близким погибшего Героя Украины, который отдал свою жизнь за нашу землю, свободу и независимость