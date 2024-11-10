Настоящие "дороги жизни": несмотря на обстрелы, на Харьковщине кладут рокадные трассы

Несмотря на постоянные обстрелы, на Харьковщине дорожники прокладывают рокадные дороги. Их еще называют "дорогами жизни", ведь по ним эвакуируют раненых военных и гражданских из прифронтовых зон.

Прокладывать их очень опасно, ведь над работниками часто летают вражеские дроны и авиация. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что асфальт на Харьковщину привозят из других областей Украины.

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Рокадные трассы на Харьковщине

Корреспондентка отметила, что в медиа очень много сообщений о работе электриков, газовиков, спасателей, медиков и правоохранителей. Однако есть еще одна служба, которую стоит поблагодарить. Говорится о дорожниках, которые ремонтируют рокадные дороги в Харьковской области.

Рокадные дороги – это то, что местные называют "дорогами жизни". По ним проходит эвакуация из прифронтовых населенных пунктов гражданских и военных. Также по ним перевозят гуманитарные грузы,

– объяснила Черненко.

Такие дороги очень быстро выходят из строя, ведь по ним постоянно передвигается техника, а россияне их обстреливают.

В Харьковской области сейчас не ведутся капитальные ремонты, но такие текущие должны быть. На рокадных дорогах сначала планировали сделать ямочный ремонт, но он не является эффективным. Поэтому дорожники покрывают их новыми слоями асфальта.

Рядом нет предприятий, откуда можно было бы взять асфальт, поэтому его везут из Краматорска. Происходит своеобразное единение, дороги на Харьковщине, а средства из других областей,

– отметила корреспондентка.

Заместитель начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры Харьковщины рассказал, что рокадные дороги идут вдоль линии фронта или же есть у тех мест, откуда нужно вывезти раненых. Перед тем как работать, на этих участках провели разминирование.

Если в небе есть какой-то разведывательный аппарат (вражеский дрон – 24 Канал), нам сигнализируют и мы принимаем решение о прекращении работы,

– прокомментировал он.

Руководитель Харьковского филиала компании Славдорбуд отметил, что как только сумерки, работники завершают работы, ведь на вечер российских беспилотников становится больше, а также появляется вражеская авиация.

Черненко добавила, что работа дорожников очень нервная и опасная. Несмотря на разминирование участков, порой бывают случаи, что что-то могло остаться. Финансирование работ происходит за счет подрядных организаций.