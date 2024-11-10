Прокладати їх дуже небезпечно, адже над працівниками часто літають ворожі дрони та авіація. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що асфальт на Харківщину привозять з інших областей України.

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Рокадні траси на Харківщині

Кореспондентка зауважила, що в медіа є дуже багато повідомлень про роботу електриків, газовиків, рятувальників, медиків та правоохоронців. Однак є ще одна служба, якій варто подякувати. Мовиться про дорожників, які ремонтують рокадні дороги в Харківській області.

Рокадні дороги – це те, що місцеві називають "дорогами життя". Ними проходить евакуація з прифронтових населених пунктів цивільних та військових. Також по них перевозять гуманітарні вантажі,

– пояснила Черненко.

Такі дороги дуже швидко виходять з ладу, адже по них постійно пересувається техніка, а росіяни їх обстрілюють.

В Харківській області зараз не ведуться капітальні ремонти, але такі поточні повинні бути. На рокадних дорогах спершу планували зробити ямковий ремонт, але він не є ефективним. Тому дорожники покривають їх новими шарами асфальту.

Поруч немає підприємств, звідки можна було б взяти асфальт, тому його везуть з Краматорська. Відбувається своєрідне єднання, дороги на Харківщині, а засоби з інших областей,

– зазначила кореспондентка.

Заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини розповів, що рокадні дороги йдуть вздовж лінії фронту або ж є біля тих місць, звідки потрібно вивезти поранених. Перед тим як працювати, на цих ділянках провели розмінування.

Якщо в небі є якийсь розвідувальний апарат (ворожий дрон – 24 Канал), нам сигналізують і ми приймаємо рішення щодо припинення роботи,

– прокоментував він.

Керівник Харківського філіалу компанії Славдорбуд наголосив, що як тільки сутеніє, працівники завершують роботи, адже на вечір російських безпілотників стає більше, а також з'являється ворожа авіація.

Черненко додала, що робота дорожників є дуже нервова та небезпечна. Попри розмінування ділянок, часом бувають випадки, що щось могло залишитись. Фінансування робіт відбувається за кошт підрядних організацій.