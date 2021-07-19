Ремонты продолжаются: во Львове перекрыли еще одну улицу – схема объезда

Во Львове 19 июля перекрыли для проезда часть улицы Шумского, которая соединяет улицы Генерала Чупринки и Княгини Ольги. Объезд будет проходить в соответствии с утвержденной схемой.

Для движения транспорта перекрыли участок от улицы Нагорных до Сарненской. Здесь будут ремонтировать дорогу.

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Часть улицы Шумского перекрыли на ремонт

В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС рассказали, что 19 июля перекрыли движение транспорта на части улицы Шумского. Ограничение будет действовать в течение месяца – до 20:00 19 августа.

Для проведения ремонта дорожного покрытия на улице Шумского с сегодняшнего дня и до 19 августа 2021 года будет перекрыто движение транспорта на участке от улицы Нагорных до улицы Сарненской,

– сообщили в ЛГС.

Объезд дороги будет проходить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры мэрии извиняется за неудобства.



Схема объезда улицы Шумского / Фото ЛГС