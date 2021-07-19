Для руху транспорту перекрили ділянку від вулиці Нагірних до Сарненської. Тут ремонтуватимуть дорогу.

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Частину вулиці Шумського перекрили на ремонт

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР розповіли, що 19 липня перекрили рух транспорту на частині вулиці Шумського. Обмеження діятиме протягом місяця – до 20:00 19 серпня.

Для проведення ремонту дорожнього покриття на вулиці Шумського від сьогодні й до 19 серпня 2021 року буде перекрито рух транспорту на ділянці від вулиці Нагірних до вулиці Сарненської,

– повідомили в ЛМР.

Об'їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху. Департамент житлового господарства та інфраструктури мерії перепрошує за незручності.

Схема об'їзду вулиці Шумського / Фото ЛМР