Следующий режим не планирует быть менее преступным: получит ли Украина репарации от России

Различные так называемые российские "оппозиционные" политики рассказывают, что Путин сам обворовал местное население. Поэтому платить репарации нужно из кошелька диктатора и компании, а не всех россиян. Это – заблуждение. И оно наталкивает на очень интересные выводы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, нельзя отделять преступников в Кремле и обычных россиян, поддерживающих этот режим. Разные так называемые "оппозиционеры" демонстрируют, что они просто хотят в будущем перебрать эти средства в свои карманы.

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Аналогичная история, когда Ходорковский говорит, что Путин должен платить за все. На самом деле, это демонстрация того, что следующий режим, который хочет прийти к власти, не планирует быть менее преступным и кровавым. Они просто хотят прийти и украсть ту путинскую часть себе в карман,

– отметил Давидюк.

Получит ли Украина репарации от России

Как отметил Давидюк, мы все разочаруем российских "оппозиционеров". Они ничего не получат из этих денег, а Украина вернет себе больше триллиона долларов репараций. Это будут самые большие выплаты после 2-й Мировой войны.

Сейчас даже не стоит обсуждать, будут ли репарации для Украины. Главные вопросы – объем репараций и как Киеву как можно быстрее получить эти средства.

На Мюнхенской конференции безопасности премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что на территории ЕС заморожено более 400 миллиардов "российских" долларов. Также там создали агентство по управлению арестованными активами, доходы от которых может получить Украина.

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Давидюк подчеркнул, что этого мало. Необходимо полностью конфисковать разные активы не только в Европе, но и в США, на Ближнем Востоке, на Юге и в Азии, и полностью передать их в Украине. Также следует бороться с отмыванием российских денег.

Российские и пророссийские политики, как часть ОПЗЖ, едут в Дубай и покупают там квартиры за 10 миллионов долларов. Затем продают их за 10 миллионов и уезжают в Швейцарию, где имеют "чистые" деньги. Там преступники и убийцы могут отмывать деньги. Должны "раздеть" российских олигархов, "раздеть"российское правительство и Кремль, а все деньги передать Украине,

– подчеркнул Давидюк.

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