Как отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, репарации будут составлять триллионы долларов. Однако, по его словам, общей цифры пока нет, поскольку оккупанты до сих пор ежедневно разрушают жизнь украинцев.

Смотрите также Украина потеряла в боях менее 10% западной техники, – эстонская разведка

Кто будет контролировать выплаты Украины

Общей цифры еще нет. Но, конечно, это триллионы долларов, и для каждой области они будут по отдельности. Основа репараций будет подтверждена по завершении всего комплекса расследования, на это необходимо много времени,

– заявил Кириленко.

Он также добавил, что принимать это решение будут в Международном уголовном суде (МУС), и именно судьи будут контролировать взыскание в России средств в будущем. К слову, Кириленко подчеркнул, что взыскание не будет добровольным. Репарации будут выплачиваться согласно законной и четкой процедуре.

Глава ОВА добавил, что Украина будет требовать средства только для восстановления того, что враг разрушил, а не того, что было недостроено.

"Да, это долгий будет процесс. Вообще, дай Бог, чтобы нашего возраста хватило, чтобы наши дети уже жили в возрожденной Украине", – резюмировал Кириленко.

Мир хочет, чтобы Россия заплатила за восстановление Украины