Как отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, репарации будут составлять триллионы долларов. Однако, по его словам, общей цифры пока нет, поскольку оккупанты до сих пор ежедневно разрушают жизнь украинцев.
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Кто будет контролировать выплаты Украины
Общей цифры еще нет. Но, конечно, это триллионы долларов, и для каждой области они будут по отдельности. Основа репараций будет подтверждена по завершении всего комплекса расследования, на это необходимо много времени,
– заявил Кириленко.
Он также добавил, что принимать это решение будут в Международном уголовном суде (МУС), и именно судьи будут контролировать взыскание в России средств в будущем. К слову, Кириленко подчеркнул, что взыскание не будет добровольным. Репарации будут выплачиваться согласно законной и четкой процедуре.
Глава ОВА добавил, что Украина будет требовать средства только для восстановления того, что враг разрушил, а не того, что было недостроено.
"Да, это долгий будет процесс. Вообще, дай Бог, чтобы нашего возраста хватило, чтобы наши дети уже жили в возрожденной Украине", – резюмировал Кириленко.
Мир хочет, чтобы Россия заплатила за восстановление Украины
- В апреле издание The New York Times писало, что Всемирный банк обнародовал оценку ущерба, причиненного Украине из-за агрессии России, и цена восстановления нашего государства составляет до 411 миллиардов долларов. Мир считает, что страна-агрессорка должно заплатить за совершенное.
- Мир уже поддерживает, что нужно конфисковать примерно 300 миллиардов долларов активов российского Центрального банка, западные банки заморозили после вторжения. К тому же, Евросоюз также заявил о желании использовать средства Кремля для оплаты реконструкции Украины.
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, председательствующий в Совете Европейского Союза, заявил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. По его словам, реализация этого принципа на практике непростая. Кристерссон отметил, что это должно быть сделано в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, и сейчас для этого не существует прямой модели.
- В то же время чиновники США и других стран высказались более скептически. После визита в Киев министр финансов Джанет Йеллен заявила о значительных юридических препятствиях. Правительство Швейцарии считает, что конфискация частных российских активов у банков нарушит конституцию Швейцарии, а также международные соглашения.