Як зазначив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко репарації становитимуть трильйони доларів. Однак, за його словами, загальної цифри наразі немає, позаяк окупанти досі щодня руйнують життя українців.

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Хто буде контролювати виплати Україні

Загальної цифри ще не має. Але, звичайно, це трильйони доларів, і для кожної області вони будуть окремо. Основа репарацій буде підтверджена після завершення всього комплексу розслідування, на це необхідно багато часу,

– заявив Кириленко.

Він також додав, що приймати це рішення будуть у Міжнародному кримінальному суді (МКС), і саме судді будуть контролювати стягнення у Росії коштів у майбутньому. До слова, Кириленко наголосив, що стягнення не буде добровільним. Репарації виплачуватимуться згідно з законною і чіткою процедурою.

Очільник ОВА додав, що Україна вимагатиме кошти лише для відновлення того, що ворог зруйнував, а не того, що було недобудоване.

"Так, це довгий буде процес. Узагалі, дай Боже, щоб нашого віку вистачило, щоб наші діти вже жили у відродженій Україні", – резюмував Кириленко.

Світ хоче, щоб Росія заплатила за відновлення України