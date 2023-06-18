Начальник разведцентра сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, сколько западной техники Украина потеряла в нынешних боях. Он также пояснил, что эта техника в любом случае лучше защищает военнослужащих ВСУ.

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Что известно о потерях ВСУ западной техники

Менее 10% предоставленного Западом оборудования было потеряно в результате операций, хотя это количество может возрасти в ходе дальнейших операций,

– заявил Гросберг.

Эстонский полковник отметил, что:

западная техника лучше защищает военнослужащих;

даже если эта техника выходит из строя, экипажи часто выживают, не получая серьезных ранений.

Глава разведки Эстонии рассказал – украинские подразделения, которые готовили в течение последних шести месяцев, не участвовали в последних боевых действиях.

Марго Гросберг также пояснил, что на следующей неделе ВСУ продолжат исследовать слабые места в российских линиях и, вероятно, на широком фронте.

Залужный рассказывал о потерях командиров

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказывал, что наше государство уже лишилось многих кадровых командиров.

И хотя он объяснил, что видит, что необходимо сделать для победы, но до этого нужно пройти очень большой и сложный путь.

Я надеюсь, что Бог будет на нашей стороне и победа обязательно будет за нами. По состоянию на сегодняшний день то, что происходит и то, что мы держимся – это украинские люди. Это украинский солдат и сержант, украинский офицер, которые каждый день гибнут, калечатся, но держат свои позиции,

– подчеркнул генерал.

Кроме этого, в конце мая Валерий Залужный показал видео с молитвой за освобождение Украины от российских оккупантов. Тогда он подчеркнул, что пришло время возвращать свое.

Мощный ролик с молитвой за освобождение Украины: смотрите видео